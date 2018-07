Trois familles syriennes sont arrivées à la Châtre en Berry depuis deux semaines. Elles ont été reçues officiellement ce mardi matin en mairie pour une réunion d’accueil. Le maire leur souhaite la bienvenue et promet de les aider à s'intégrer.

La Châtre, France

La commune de La Châtre située dans le sud du département accueille trois familles de migrants venues de Syrie.

Elles sont arrivées il y a deux semaines et sont logées dans des HLM gérés par l'OPAC, les enfants seront scolarisés à la rentrée et les familles vont apprendre le français.

"Quand je vois ces enfants qui étaient sous les bombes il y a encore quelques mois, ça fait de la peine, on ne peut pas regarder la misère du monde s'installer sans aider ces gens" Patrick Judalet, maire de La Châtre.

Ecoutez le maire de La Châtre Copier

Il se trouve que ces migrants viennent de la région tristement célèbre de Homs théâtre de l'affrontement régulier des forces de Bachar-El-Assad et des djihadistes de l'Etat Islamique. Mohammed a tout perdu là-bas : "on était entre le marteau et l'enclume, j'ai perdu mes proches, tous égorgés".

Alors maintenant les familles espèrent se reconstruire, s'intégrer comme Ganah maman de trois enfants : "je souhaite que mes enfants aillent à l'école et j'aimerais moi aussi apprendre le français"

Le maire n'est pas franchement inquiet pour les familles qui sont déjà bien intégrées dans la commune. "Le soir de la victoire en coupe du monde, ils faisaient la fête avec tous les français et ça s'est très bien passé".

Ecoutez le reportage à La Châtre Copier

Patrick Judalet qui n'est pas non plus inquiet des critiques quant à sa politique en faveur de cet accueil : "Je leur dirai qu'il y a d'autres périodes au cours du dernier siècle où la France était terre d'asile".