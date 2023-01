Nantes : trois grandes équipes d'architectes internationaux retenues pour la Cité des imaginaires

Il abritera le musée Jules Verne et la Cité des imaginaires. Le site Cap 44 dans le Bas-Chantenay à Nantes a trouvé ses architectes. Début septembre 2022, Nantes Métropole avait lancé un appel à candidatures pour la maîtrise d’œuvre. Après plus de 160 candidatures reçues, trois équipes internationales d'architectes ont été sélectionnées pour transformer le site.

Architectes japonais, norvégiens et hollandais

Les trois équipes d'architectes retenues sont le studio japonais Kengo Kuma, l’agence norvégienne Snøhetta et l'entreprise des Pays-Bas Neuteling Riedijk Architecten. Elles proposeront différents projets d'aménagement du site courant 2023. Début 2024, une seule équipe d'architectes sera désignée pour transformer Cap 44. La livraison da la Cité des imaginaires est prévue courant 2028.

« Je me réjouis du nombre très élevé de candidatures qui ont été reçues, a réagi Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole. Cela souligne le grand intérêt que suscite ce projet bien au-delà des frontières de notre pays. Les trois grandes équipes retenues pour le dialogue compétitif sont renommées pour la qualité des projets qu’elles ont menés mais se distinguent aussi par leur audace et leur inventivité. Cela promet de déboucher sur un projet tout à fait exceptionnel. Je suis heureuse que l’histoire de ce nouveau lieu culturel au cœur de la métropole commence ainsi à s’écrire ».