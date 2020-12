Trois groupes parlementaires en 3 ans et demi : le drôle de mercato du député mayennais Yannick Favennec

Le député centriste mayennais, Yannick Favennec, a décidé de retourner à l'UDI à l'Assemblée Nationale qu'il avait quitté en 2018 pour le groupe "Libertés et Territoires", jusqu'en septembre 2020 avant de rallier celui du "MoDem et des démocrates apparentés", une expérience qui a donc tourné court.

Le député centriste de la 3ème circonscription de la Mayenne, Yannick Favennec change une nouvelle fois de groupe parlementaire à l'Assemblée Nationale. Une information publiée au Journal Officiel.

En septembre dernier, il avait décidé de quitter le groupe "Libertés et Territoires", composé d'anciens parlementaires En Marche, UDI ou radicaux, pour rejoindre le groupe "MoDem et démocrates apparentés" : "nous avons fait le choix d'oeuvrer avec l'ensemble des femmes et des hommes de bonne volonté partageant les valeurs du Centre, à l'émergence d'une nouvelle force centrale et incontournable à l'Assemblée Nationale" expliquait à l'époque Yannick Favennec.

"Notre ambition, c'est de rassembler les familles du centre éclatées et qui ont aujourd'hui la possibilité de se retrouver" avait affirmé, par ailleurs, Patrick Mignola, le chef de file des députés MoDem. Une recomposition, au centre de l'échiquier politique, qui n'a donc pas fonctionné.

Quatre mois seulement après cette annonce fracassante, Yannick Favennec revient dans le giron de l'UDI, un groupe que le parlementaire mayennais connaît bien puisqu'il en déjà fait partie, de 2012 à 2018.

C'est sur le réseau social twitter que Yannick Favennec explique brièvement les raisons de son départ du groupe "Modem et démocrates apparentés" : "j’ai rejoint un groupe qui devait rassembler tous les centristes et s’appeler le groupe Démocrate. Malheureusement, il y a eu tromperie sur la marchandise. J’en tire donc les conséquences".