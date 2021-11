Trois maires de Moselle appellent Emmanuel Macron à se représenter en 2022

Val Munster, Marange-Silvange et Garrebourg : trois maires de Moselle signent une tribune ce dimanche 21 novembre dans le Journal du Dimanche pour appeler Emmanuel Macron à se représenter à l'élection présidentielle de 2022.

Dans une tribune, trois maires de Moselle plaident pour un second mandat d'Emmanuel Macron. (Photo d'illustration)

Plus de 600 maires à travers la France soutiennent Emmanuel Macron pour la présidentielle 2022. Ils signent une tribune publiée ce dimanche 21 novembre dans le Journal du Dimanche pour demander au Président de se représenter au prochain scrutin suprême. Parmi eux : trois maires de Moselle. Il s'agit de Denis Butterbach, à Val Munster, Yves Muller à Marange-Silvange et Christian Fries à Garrebourg. On note également la présence de Isabelle Rauch, conseillère régionale du Grand-Est, en Moselle.

Ils estiment que le quinquennat a été "favorable aux territoires et aux communes aux territoires et aux communes. Nous voulons tout simplement poursuivre la relation de confiance qu'en cinq ans, nous avons pu tisser avec l'Etat." Autre signataire à signaler : Edouard Philippe (Le Havre), Christian Estrosi (Nice) ou encore Hubert Falco (Toulon).

Cette tribune intervient quelques deux jours après la clôture du congrès de l'association des maires de France, lors duquel le chef de l'Etat a défendu son bilan avec pugnacité, recueillant un accueil davantage positif que par le passé malgré le réquisitoire des dirigeants de l'association. Plus de 300 élus territoriaux avaient déjà manifesté leur soutien à Emmanuel Macron dans une tribune en juillet.