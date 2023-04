Trois manifestations organisées en Dordogne pour le 1er mai

Les syndicats veulent faire de ce 1er mai, une démonstration de force. Partout en France, ils appellent à descendre massivement dans la rue, quinze jours après la promulgation définitive de la réforme des retraites. Près de 300 rassemblements sont prévus partout sur le territoire.

Pour cette 13ème journée de mobilisation, trois manifestations sont prévues en Dordogne, à Périgueux, Bergerac et Sarlat. A Périgueux et Bergerac**,** les cortèges s'élanceront à 11h des deux palais de justice. Un casse-croûte est prévu sur les allées Tourny à Périgueux, et un "apéritif solidaire", place de la Myrpe à Bergerac.

A Sarlat, les manifestants ont rendez-vous à 11h place de la grande Rigaudie.