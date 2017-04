Trois ministres et une quarantaine de parlementaires à Dijon mardi pour soutenir Emmanuel Macron

Le Parti Socialiste de Côte-d'Or sort l'artillerie lourde ! François Rebsamen, le maire de la ville, a invité trois ministres et une quarantaine, minimum, de parlementaires socialistes pour le meeting de soutien à Emmanuel Macron et contre le Front National, mardi 2 mai.

Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, avait déjà accepté l'invitation. Il viendra finalement à Dijon avec du renfort ! Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, André Vallini, le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement et peut-être Jean-Michel Baylet, le ministre de l'aménagement du territoire seront aussi présents au premier rang du meeting de soutien à Emmanuel Macron, mardi 2 mai, salle Devosge à Dijon. Un meeting organisé par François Rebsamen en personne, "pour dire non au Front National".

François Rebsamen aux manettes

Le maire socialiste de Dijon assume complètement et prône un sursaut républicain au second tour de la présidentielle. François Rebsamen était ce vendredi l'invité de France Bleu Bourgogne, il nous disait ceci : "Moi je veux que la Côte-d'Or soit le département en Bourgogne qui donne le plus de voix à Emmanuel Macron. Plus bas sera le Front National, mieux je me porterai. Et mieux les démocrates se porteront. Ceux qui chez Macron sont mécontents à cause de petits calculs politiciens, je les ignore. Ceux qui à droite ne prennent pas position, je les invite à le faire. A Dijon, le Parti Socialiste fait campagne pour qu'Emmanuel Macron fasse le meilleur score possible."