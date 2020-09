Trois mois après le second tour des municipales à Toulouse, le collectif Archipel Citoyen se brise

"Cette semaine, un groupe métropolitain sera officialisé, Alternative Écologique Sociale et Démocratique", commence le communiqué. Un groupe "composé d’élues et d'élus de listes métropolitaines qui ont porté les valeurs écologiques, démocratiques et sociales lors des dernières campagnes municipales". Mais, un groupe qui ne représente plus d'une seule voix l'ensemble des courants rassemblés sous la bannière Archipel Citoyen. "On espère que nos camarade nous rejoignent", regrette l'une des participantes à ce nouveau groupe, Odile Maurin, qui précise que "les élus originellement Europe Ecologie les Verts" n'ont pas souhaité rester au sein de leur ensemble.

"Ca n'a pas toujours été simple"

Depuis trois mois, les 21 membres du groupe Archipel Citoyen élus au conseil métropolitain travaillent ensemble à l'élaboration d'une charte, la recherche de locaux, l'embauche possible de salarié(s). "Ça n'a pas toujours été simple. Quand on fait des choses nouvelles, c'est toujours compliqué", renchérit Odile Maurin, l'une des neuf élus sans étiquette dans ce nouveau groupe auxquels il faut ajouter Agathe Roby et Hélène Magdo encartées France Insoumise. Une conférence de presse est prévue prochainement pour présenter le projet de ce groupe de 11 élus. Reste à savoir ce que feront les élus Europe Ecologie les Verts, Antoine Maurice, la tête de liste, en premier lieu.

L'ensemble des signataires de ce groupe baptisé Alternative Écologique Sociale et Démocratique sont : Aymeric Deheurles, Jamal El Arch, Caroline Honvault, Maxime Le Texier, Hélène Magdo, Odile Maurin, Julienne Mukabucyana, Marc Péré, Sylvie Pierot, François Piquemal et Agathe Roby.