Trois mois après les émeutes à Hauteville, le maire de Lisieux demande des renforts de police

Souvenez-vous, fin juin, plusieurs quartiers en France s'embrasent après la mort de Naël, 17 ans. Le quartier de Hauteville, à Lisieux, n'y échappe pas. Les dégâts sont importants : au début de l'été, l'antenne de la Police Municipale, la Mairie annexe et un bar-tabac sont victimes des émeutiers. A tel point que la Première ministre Elisabeth Borne se rend dans le quartier pour rappeler le rôle de l'Etat. Une "communication gouvernementale" qui laisse de marbre ou presque Sébastien Leclerc. Surtout, le maire n'a pas oublié la première nuit où il a passé plus d'une heure à patrouiller dans le quartier alors que les renforts de police mettront deux heures et demi à arriver sur place : "oui, des enseignements ont été tirés, notamment dans le domaine des interventions des forces de l'ordre. Je me suis ouvert auprès de la Première ministre et du préfet sur ce temps long." Pour l'élu, il faut aussi prendre en compte "l'importance de la place de Lisieux dans le Calvados. Lisieux, c'est la plus grande ville rurale du département, hors agglomération de Caen la Mer. Et il faut absolument que l'État prenne ses dispositions quand il y a des événements nationaux qui se déroulent pour que Lisieux soit en sécurité." En clair, il est indispensable que des renforts puissent être mis à disposition dans les plus brefs délais, pour éviter que de tels débordements se reproduisent, et limiter, à l'avenir, les dégâts.

La mairie annexe est toujours fermée, trois mois après les émeutes. © Radio France - Philippe Thomas

Une seule patrouille de police la nuit

Le maire de Lisieux demande également plus de moyens : une seule patrouille de trois voire deux policiers nationaux circule chaque nuit à Lisieux, Ouilly le Vicomte, Saint-Désir et Beuvillers. "C'est trop peu insiste-t-il" et les sept policiers nationaux arrivés récemment - une décision prise avant les émeutes - compensent à peine les quatre départs enregistrés entre temps.

Sac de course à la main, Jean-Luc connait bien le quartier pour y vivre depuis dix ans. Il s'arrête quelques instants devant la mairie annexe : "ce que j'attends, c'est que la police municipale revienne. Le bar-tabac manque également. Ce serait bien que tout rentre dans l'ordre." Première étape, l'annexe de la police municipale va rouvrir au printemps prochain. Par ailleurs, un troisième policier municipal est arrivé ce lundi, un quatrième d'ici la fin de l'année. Mais Evelyne, elle est un peu plus fataliste : "plus de policiers, c'est bien mais ce n'est pas normal qu'ils se fassent taper dessus." Rémi, assis sur le rebord d'un muret, constate : "c'est redevenu calme, trop calme. Je préfère quand ça vit, mais quand ça ne casse pas." Le maire de Lisieux reste prudent : Sébastien Leclerc a déjà prévenu le Préfet de débordements possibles le 31 décembre, comme cela arrive malheureusement trop souvent à cette époque de l'année. Pour que les forces de l'ordre puissent intervenir assez vite et en nombre, si cela s'avérait nécessaire.