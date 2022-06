Trois nouveaux députés Nupes de Haute-Garonne dévoilent leurs projets au lendemain des législatives

Hadrien Clouet est le nouveau député de la première circonscription de Haute-Garonne, précédemment détenue par la majorité présidentielle. Il a battu Pierre Baudis, fils et petit-fils de deux anciens maires de Toulouse (et qui a fait campagne sous la bannière Ensemble) avec 54,22% des voix.

Christine Arrighi s'est, pour sa part, imposée dans la 9ème circonscription. Elle a largement battu Sandrine Mörch, la députée LREM sortante avec un score de 58,55%.

François Piquemal a réalisé le meilleur score de la Nupes en Haute-Garonne : il a recueilli 59,26% des suffrages à l'issue du second tour dans la 4ème circonscription.

Qui sont-ils ?

Hadrien Clouet, 30 ans, est sociologue et professeur à l'université Toulouse Jean Jaurès. Ce spécialiste de la protection sociale et militant mélenchoniste depuis ses 17 ans, d'abord au Parti de gauche puis à la France insoumise. Il a co-écrit le programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon. Il défend "le remboursement à 100% des soins prescrits", et veut "développer la souveraineté économique" de la France et "renforcer les droits des salariés" au sein des entreprises, notamment "un droit de véto suspensif" en cas de plan social.

Christine Arrighi est la première députée écologiste à être élue en Haute-Garonne. Elle a été conseillère municipale à Ramonville, secrétaire régionale d'EELV et s'était déjà présentée aux législatives en 2012 et en 2017 dans cette même 9e circonscription de Haute-Garonne, sans atteindre le second tour. Cette retraitée des Finances publiques âgée de 62 ans est mobilisée sur l'interdiction des pesticides, notamment le glyphosate, et plaide pour une "révolution fiscale", afin de "réorienter le capital vers la production, et les énergies renouvelables."

François Piquemal, 37 ans est professeur d'histoire-géographie au lycée professionnel du Mirail. Il a été responsable de l'association Droit Au Logement à Toulouse. Il veut d'ailleurs portera de sujets qui ont trait à cette problématique à l'Assemblée. Il n'est pas adhérent de La France insoumise et était déjà sans étiquette quand il a été élu conseiller municipal et métropolitain de Toulouse, en 2020, sur une liste d'union LFI-EELV-GénérationS.

Quelle opposition veulent-ils mettre en place ?

Hadrien Clouet a précisé la façons dont il envisageait son entrée à l'Assemblée : "Effectivement, on est minoritaires. Il est clair que nous ne dirigerons pas le prochain gouvernement. En revanche, on réussit le pari d'être la première force d'opposition. Et ensuite, le pari d'avoir réussi à faire revivre des forces de gauche, des forces écologistes, y compris dans des régions et départements, des territoires ou ça n'existait plus depuis 30 ou 40 ans."

Quand on lui demande s'il bloquera tous les projets de loi de la majorité présidentielle, voici sa réponse : "S'ils sont mauvais, oui. Mais ensuite charge à eux d'en faire des bons et de déposer des propositions qui sont populaires, voire qui sont majoritaires dans le pays. Et si c'est le cas, tant mieux. Je n'ai pas d'autre boussole que notre programme politique. On a 650 mesures sur lesquelles on est partis aux élections ensemble, dans le cadre de la Nupes. Je les défendrai une par une qu'il s'agisse de proposition de loi à déposer au bureau de l'Assemblée nationale, ou qu'il s'agisse de juger les projets gouvernementaux à l'aune de notre programme à nous."

France Bleu Occitanie a demandé à Christine Arrighi si elle serait une députée radicale : "Quand nous avons 35 degrés au mois de juin à Toulouse, vous pensez que la radicalité n'est pas nécessaire ? Radical est un terme noble, qui vient du mot "racine". Et donc, si on en revient à la racine de notre projet, il faut aujourd'hui faire une rupture. Parce que si nous ne faisons pas de rupture, nous continuerons à vivre les épisodes que nous vivons aujourd'hui. Nous continuerons à vivre des feux de forêts qui ne sont incontrôlables et nous continuerons à vivre, ou ne plus vivre, sur une planète qui ne sera plus vivable. Notre opposition est constructive et nécessaire."

Jean-Luc Mélenchon ne sera pas nommé Premier ministre comme il l'espérait, mais la Nupes devient la première force d'opposition avec 131 sièges à l'Assemblée (contre 245 pour Ensemble) mais François Piquemal est déterminé à faire passer des lois : "Mon premier combat à l'Assemblée, ce sera d'être un député combatif et de proposition. Mais vous savez que la question du logement me tient particulièrement à cœur puisque j'étais engagé dans une association sur le sujet. Je pense donc que c'est quelque chose que je vais travailler.

D'autant plus qu'il y a une urgence comme tous les étés, : 300.000 personnes sont à la rue et des gens meurent autant en été qu'en hiver. C'est anormal dans un pays qui compte plus de 3 millions de logements vacants. Il faut donc trouver des solutions pour que tout le monde ait un toit sur la tête."