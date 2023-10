Trois nouvelles brigades de gendarmerie en Béarn et en Bigorre

3 nouvelles brigades de gendarmerie vont être installées en Béarn et en Bigorre

C'était une annonce attendue par les communes des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. Emmanuel Macron avait promis en début d'année la création de plus de 200 brigades de gendarmerie supplémentaires en zone rurale. Dans les Hautes-Pyrénées, une brigade mobile sera installée à Pierrefitte-Nestalas, et une brigade fixe à Juillan, près de Tarbes. En Béarn, c'est Lasseube qui a été retenu pour accueillir une brigade mobile.

ⓘ Publicité

Faire vivre le village

Une vraie satisfaction pour le maire de la commune Laurent Keller. "La présence de gendarmes rassure la population. Quand on voit le panneau gendarmerie, on sait que c'est un bourg d'importance". À la différence des unités fixes, les brigades mobiles ne travailleront pas dans une gendarmerie, mais circuleront à bord d'un véhicule dans toute la zone allant d'Orthez au Haut-Béarn. Il n'y aura donc pas de locaux pour recevoir du public, mais seulement des bâtiments administratifs. En revanche, les six militaires qui composent la brigade mobile pourront recueillir les plaintes en intervention sur le terrain.

Ils seront logés à Lasseube avec leurs familles. Une façon de redynamiser le village donc. "Ces gendarmes amènent une vie à Lasseube, ils mettent leurs enfants à l'école, consomment localement, et sont souvent porteurs de projet. Ça montre que l'État ne désinvestit pas la ruralité", explique le maire de Lasseube.

Des travaux à prévoir

Pour accueillir la brigade fixe de Juillan, il y aura en revanche quelques travaux à faire pour répondre aux cahiers des charges. "L'idée c'était de co-implanter accueil, bureaux, garages et hébergements au même endroit. Nous avons consulté des propriétaires fonciers et des promoteurs", indique Bertrand Villacres, en charge de l'urbanisme à la mairie de Juillan. Pour l'instant, la date exacte d'installation de ces brigades n'est pas connue. Elles seront déployées d'ici 2027.