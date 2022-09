"On va simplifier l'accès aux aides sociales", annonce Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités

Le projet de simplification porté par le Gouvernement concernant le versement des aides sociales comme le RSA et les APL sera mis en place dès l'année prochaine. Le ministre marnais des solidarités, Jean-Christophe Combe, de retour dans la Marne ce vendredi pour l'inauguration de la 76e édition de la Foire de Châlons-en-Champagne, l'a confirmé. Jean-Christophe Combe était l'invité de France Bleu Champagne-Ardenne ce vendredi matin.

La simplification des aides dès l'an prochain

Pendant sa campagne électorale, Emmanuel Macron promettait de faciliter les démarches pour tous ceux qui ont droit au RSA, à la prime d'activité, aux APL, l'aide au logement, pour que toutes ces personnes puissent recevoir ces aides sur leur compte en banque sans en faire la demande. Jean-Christophe Combe confirme que des expérimentations débuteront dès l'an prochain : "On va lancer ce projet de simplification et de lisibilité aussi de notre système d'aides sociales dès l'année prochaine. Avec des expérimentations, on va lancer ce projet autour des bénéficiaires du RSA, de la prime d'activité et des aides au logement pour simplifier les démarches. Ça évite le non-recours. Et puis aussi pour être plus efficaces dans notre politique d'aides sociales, pour lutter contre la fraude, pour permettre aussi un pilotage qui permette de rendre le travail plus attractif."

L'idée que défend le gouvernement ajoute-t-il, c'est que "le travail paye mieux dans notre système social".

L'inclusion favorisée

Dans l'académie de Reims, il y a plus de 8 000 élèves qui sont en situation de handicap et cette année, tous n'auront pas d'accompagnants à leurs côtés. Le ministre marnais assure que le gouvernement a tout fait pour favoriser leur inclusion : "Depuis 2017, c'est 30 % d'accompagnants en plus auprès de ces élèves en situation de handicap. C'est près de 430 000 élèves qui sont accueillis partout en France".

Il assure que des efforts seront fait pour trouver des solutions pour ceux qui n'ont pas encore d'accompagnement : "On a mis en place un numéro vert pour les accompagner, pour trouver avec elles la meilleure solution afin qu'aucun enfant ne puisse puisse ne pas être scolarisé dans les semaines et les mois qui viennent".

Un premier déplacement sus ses terres

Jean-Christophe Combe se réjouit de cette inauguration de la Foire de Châlons-en-Champagne qui réveille des souvenirs personnels : "Pour moi, ce sont des souvenirs d'enfance, familiaux, personnels mais aussi professionnels. Et donc, c'est un grand bonheur et un grand honneur de venir inaugurer cette foire. Je n'ai pas hésité une seule seconde".

Celui qui a été directeur de cabinet de Bruno Bourg-Broc, ancien député-maire de Châlons , a de grandes ambitions sur tout le territoire : "Mon objectif numéro un, c'est de permettre aux familles qui le souhaitent de faire garder leur enfant, d'accompagner aussi le vieillissement de la population. Et je sais qu'en particulier en zone rurale, c'est quelque chose d'extrêmement compliquée, d'améliorer le service d'aide et de soins à domicile, et la qualité d'accueil dans nos Ehpad".

Il promet qu'il aura un œil attentif sur ce qui se passe dans les départements de la Marne et des Ardennes : "J'aurai évidemment une attention très particulière pour ces territoires que je connais bien, pour les futures générations aussi pour leur dire qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie, que ce n'est pas parce qu'on naît dans un territoire rural qu'on ne peut pas ambitionner demain de devenir ministre de la République".