Landes, France

Le Conseil constitutionnel dit non à Jean-Pierre Steiner, candidat malheureux dans la troisième circonscription des Landes, lors des législatives de juin dernier. Non, le scrutin ne sera pas annulé, l'élection du socialiste Boris Vallaud ne sera pas invalidée. Le candidat de La République en Marche avait déposé un recours quelques jours après le second tour : 691 voix seulement séparaient les deux hommes à l'issue du vote.

La décision des Sages a été rendue publique ce lundi matin. Elle répond, point par point, aux griefs formulés par Jean-Pierre Steiner, 17 en tout, qui concernent la campagne, le déroulement du scrutin et le financement de la campagne de Boris Vallaud.

Irrégularités d'affichage

Jean-Pierre Steiner reproche par exemple à son rival socialiste d'avoir fait coller des affiches de propagande électorale sur les panneaux réservés à d'autres candidats, voire sur des emplacements pas du tout consacrés à l'affichage électoral. Ces affichages auxquels il a été procédé "en méconnaissance de l'article L.51 du code électoral, n'ont pu avoir une incidence sur le résultat du scrutin" rétorque le Conseil constitutionnel.

La requête du candidat LREM pointe aussi du doigt des irrégularités dans 118 communes de la circonscription : des différences de signatures pour un même électeur, entre le premier et le second tour du scrutin. Cela concernerait tout de même 501 votants. Mais la plupart des différences "ne sont pas probantes" selon les Sages. Ils relèvent tout de même 57 votes irréguliers, mais "ces suffrages irréguliers restant en nombre inférieur à l'écart de voix entre les deux candidats du second tour, cette irrégularité ne saurait conduire à l'annulation des opérations électorales".

Inégalités de traitement médiatique

Autre grief formulé par Jean-Pierre Steiner : il relève des inégalités dans le traitement médiatique dans la campagne, en faveur du candidat socialiste. Le candidat malheureux critique aussi les invitations aux fêtes taurines de Bascons ou Samadet, au cours desquelles Boris Vallaud a pu prendre la parole à l'occasion de remise de trophées ou de discours d'inauguration.

Ces éléments, et tous les autres, sont écartés par le Conseil constitutionnel : rien de suffisamment probant, selon les Sages, pour invalider cette élection : "il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée", stipule la décision.

Réaction laconique de Jean-Pierre Steiner, sur Twitter :

ELECTION VALLAUD : ma REQUETE EST REJETEE. le Conseil s'est fendu d'une décision en 8 pages ce qui l'a obligé a reporter la décision prévue initialement le 15.12 — steiner (@jpsconsultant) December 18, 2017

Boris Vallaud a, lui, réagi sur Facebook uniquement, promettant de continuer "avec la même énergie et la même détermination à (se) battre au service de nos convictions, de notre département et de notre pays".