Troisième tour sans suspense au conseil départemental de l'Yonne

Après le second tour dimanche dernier, c'était ce qu'on appelle le "troisième tour", ce jeudi 1er juillet : c'est-à-dire l'élection du président de l'assemblée.

Patrick Gendraud (LR), le président sortant, était l'unique candidat à sa propre succession. Il a été réélu par 34 voix sur 42. Il y a eu 7 votes blancs et une voix pour François Boucher le maire de Migennes). Une élection plus facile que celle de 2015, où il y avait eu trois candidats et où trois tours de scrutins s'étaient avérés nécessaires.

Le fait que ma candidature soit unique, c'est certainement le signe que la droite est unie ( P. Gendraud)

Cette fois, l'union de la droite et du centre a permis une élection plus rapide, d'où la satisfaction franche et assumée de l'ancien maire de Chablis : "Je n'ose pas parler de plébiscite, mais c'est vrai que je suis très touché par la confiance que m'ont témoigné cette grande majorité de l'assemblée départementale. Ça peut paraître prétentieux, mais effectivement, le fait que ma candidature soit unique, c'est certainement le signe que la droite est unie. Je pense effectivement qu'il y a eu un travail de fait, un travail de rassemblement. La droite est partie unie pour l'Yonne, donc c'est le résultat de cette union qui se concrétise aujourd'hui. C'est comme cela que je l'interprète, en tout cas".

"Le temps de la campagne est terminé. Celui du travail en commun et respectueux de chacun est venu", a dit le nouveau président dans son allocution. Il a été félicité publiquement en séance par les deux nouveaux conseillers départementaux du canton d'Auxerre - 2, Arminda Guiblain et Magloire Siopathis. Les maires de Monéteau et Appoigny rejoignent ainsi officiellement les rangs de la majorité.

Du côté de l'opposition, Frédérique Colas, nouvelle conseillère départementale du canton de Joigny, a pris la parole pour féliciter le président mais aussi le prévenir : "nous serons une opposition constructive et déterminées à faire entendre notre voix et celles des Icaunais".

Poursuivre le travail engagé

Interrogé sur ses priorités pour cette nouvelle mandature, le nouveau président du département explique : "nous allons continuer le travail qui a été entrepris et nous appuyant sur un bilan où nous avons pu réduire la dette, nous avons pu dégager un excédent pour investir. Nous allons continuer le travail que nous avons entrepris depuis un certain temps déjà".

Les nouveaux conseillers ont également désignés 12 vice-présidents, dont Gregory Dorte (le maire de Pont-sur-*Yonne), Christophe Bonnefond (le maire de Venoy), Isabelle Froment Meurice, élue de Puisaye ou encore Pascal Henriat, adjoint au maire d'Auxerre.