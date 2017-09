La colère des maires ruraux de l'Indre face aux baisses des dotations de l'Etat

A l'occasion de leur assemblée générale à Chasseneuil, les maires ruraux de l'Indre ont fait part de leur colère et de leurs inquiétudes. Contrats aidés, baisses des dotations de l'Etat, ou encore réduction du nombre d'élus locaux : ils ont interpellé leurs parlementaires.

"Je crois qu'il faut retenir le haut niveau de mécontentement des élus locaux de l'Indre. Trop, c'est trop". C'est en ces mots que le président de l’association des maires ruraux de France, le maire de Gargilesse-Dampierre, Vanik Berberian, a clos cette réunion. Devant lui, une soixantaine d'élus venus de tout le département. Et presque autant d'inquiétudes. Les sujets ne manquent pas en cette rentrée. mais c'est surtout autour des budgets que les discussions ont tourné. "L'Etat nous sert la vis depuis un peu plus de 5 ans. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile pour nous d'équilibrer nos budgets, de donner une prestation identique à la population. On essaye de faire des efforts - je pense qu'il y avait des efforts à faire - mais je pense qu'on est arrivés au maximum de ce qu'on peut faire", confie Hugues Foucault, le maire de Bretagne (155 habitants.

On ne sait pas trop où on va. On nous met devant le fait accompli et ça c'est un peu dommage - Hubert Brouillard

Le gouvernement l'a annoncé il y a quelques jours : il veut faire 13 milliards d'euros d'économies auprès des collectivités durant le quinquennat. Ce qui choque, c'est à la fois le fond et la forme. "On ne sait pas trop où on va. On nous met devant le fait accompli et ça c'est un peu dommage", explique Hubert Brouillard, adjoint au maire de la petite commune de Montchevrier, 460 habitants. Une brutalité symbolisée par cette série de mesures annoncées pendant l'été. "Arrêtons d'avoir des décisions prises à Paris qui sans arrêt brutalisent des gens qui font déjà beaucoup d'efforts", confie le député Nicolas Forissier. Des élus ruraux qui demandent plus de visibilité.

Partager les efforts

Outre les baisses des dotations de l'Etat, il y a aussi la question des contrats aidés qui inquiète beaucoup. A la mi-août, l'Exécutif a annoncé leur gel. Une décision qui est tombée comme un couperet pour le maire de Palluau-sur-Indre (800 habitants), Marc Rouffy. La commune a 3 emplois aidés, dont un qui est arrivé à échéance le 31 août. "Je me suis trouvé complètement déshabillé. Les services de la préfecture ne peuvent pas me répondre, ni l'inspection académique. Les contrats aidés sont pris en charge à 20% par la commune. Un CDD, c'est 100%. Si mes 3 contrats aidés doivent être transformés en CDD, ma masse salariale sur mon budget de fonctionnement augmente de 7%. C'est 7% de moins pour l'investissement ou des réparations que je ne pourrai pas faire", précise l'élu.

M. Rouffy (maire Palluau-sur-Indre) : "Passer mes 3 contrats aidés en CDD, ça représenterait 7% de plus dans mon budget de fonctionnement" Copier

Autre question mise en avant : celle du nombre d'élus. la France en compte plus de 580 000 élus, dont près de 510 000 conseillers municipaux. "Je pense qu'il y a beaucoup de choses en trop mais en tous les cas pas les élus qui animent les territoires, et qui ne coûtent pas un sous. C'est une leçon que bien des membres de la haute sphère politique devraient prendre en compte", ajoute Claude Dauzier, le maire de Chasseneuil. A bon entendeur...