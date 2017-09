L'absentéisme élevé des agents de l'agglomération de Perpignan, un scandale pour Jean-Marc Pujol

Le maire et président de l’agglomération de Perpignan était l'invité de "Face à la Presse" ce vendredi matin. Il est notamment revenu sur l'absentéisme anormalement élevé dans la fonction publique.

Le taux d’absentéisme est pratiquement de 10 % chez les agents de l'agglomération de Perpignan.

"Quand on a le bénéfice d'un statut public, qu'on est employé et payé à vie, est-ce normal d'être absent quand la cause n'est pas justifiée ?"

Jean-Marc Pujol déplore ces abus. Il était l'invité ce vendredi de "Face à la presse", nouveau rendez-vous à 8h15, sur France Bleu Roussillon, en partenariat avec La Semaine du Roussillon et France 3 Pays Catalan.

"C'est un scandale. Ça ne se voit pas dans le privé."

Le maire et président de l’agglomération se dit préoccupé du niveau important de l'absentéisme. Un agent est absent, en moyenne, trente jours par an. Je parle régulièrement avec les syndicats sur ce sujet. Ce n'est pas nouveau. Nous essayons d'avancer

"Je respecte le statut de la fonction publique sauf qu'il est dérogatoire. Ceux qui travaillent dans le privé ne bénéficient pas des mêmes avantages. Le taux d'absentéisme dans le privé est deux fois moins élevé."

"Tout cela se fait avec l'argent public. Avec nos impôts à tous."

La ville est en train de prendre des mesures, pour remédier à cet absentéisme excessif. "Je convoque personnellement les agents concernés". C'est le cas ce lundi dit le maire. À 11 heures, je reçois quelqu'un qui est en pleine forme et qui a entre 80 et 100 jours d’absentéisme par an.

Studio France Bleu Roussillon © Radio France - Stéfane POCHER

Ce phénomène n'est pas nouveau. Déjà en 2015, le maire dénonçait cet absentéisme chronique : " il faut revoir le statut de la fonction publique – et notamment territoriale – pour lutter contre l’absentéisme chronique". Jean-Marc Pujol dit aussi travailler avec l'ensemble du corps médical pour expliquer les conséquences des arrêts maladie excessifs.