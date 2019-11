Municipales à Saint-Laurent-d'Aigouze : trop de pression 24 heures sur 24, le maire de ne se représente pas

Saint-Laurent-d'Aigouze, France

À quatre mois des élections municipales, Emmanuel Macron a ouvert solennellement le Congrès des maires de France, ce mardi 19 novembre, devant plusieurs milliers d'élus toujours remontés malgré les efforts de l'exécutif pour retisser les liens. L'année dernière, le chef de l'Etat avait fait l'impasse sur le rendez-vous avec les maires dans un climat tendu avec les élus locaux. Depuis, il s'est appuyé sur les maires lors du grand débat pour sortir de la crise des "gilets jaunes". Malgré ce rapprochement, certains maires ne veulent plus se représenter en mars prochain.

Le maire de Saint-Laurent-d'Aigouze jette l'éponge

28,3% des maires disent ne pas souhaiter se représenter en mars prochain, et 23% "ne savent pas encore", selon une étude du Cevipof et de l'Association des maires de France. Alors que le Président Emmanuel Macron veut se rapprocher des élus locaux, certains maires décident donc ne pas se représenter. À Saint-Laurent-d'Aigouze, le Maire Laurent Pélissier a décidé de ne pas se représenter en mars prochain. Il arrive au terme de son deuxième mandat à la tête de cette commune de moins de 3.500 habitants.

Cette décision, le maire de Saint-Laurent-d'Aigouze, l'a mûrement réfléchi. Depuis huit ans, Laurent Pélissier consacre chacune de ses journées à sa commune : "Ce dont on s’aperçoit c'est quand on endosse le costume de maire c'est que c'est un boulot 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Un maire c'est quelqu'un qui est au quotidien les mains dans le cambouis, qui travaille à la maison, qui a son téléphone avec l'ensemble des mails et qui répond à 22 heures, à 23 heures."

Une proximité qui peut avoir des conséquences. Trop de pression et manque de reconnaissance, Laurent Pélissier ne le supporte plus :"Ça peut-être des obstacles administratifs. Mais aussi le comportement de certains administrés qui ne veulent pas vous serrer la main, ou vous crache dessus. Ce n'est pas fréquent que les choses soient claires."

Un maire passionné, mais épuisé

Surtout que dans le village, le maire est apprécié. Vanessa et Gilles habitent ici depuis 11 ans : "On est tristes on l'aimait bien. Je peux comprendre sa décision parce que c'est un investissement non stop. On le voit passer sur la place du village, il participe à tous les comités des fêtes, le loto des enfants. Il est tout le temps présent, limite tu peux sonner chez lui."

D'autres sont contents de le voir partir, c'est le cas de Michel mais pour autant il comprend ce départ : "Oui parce qu'ils sont très peu aidés par le gouvernement, on leur donne plus de responsabilité et moins d'argent. C'est triste mais je ne dis pas qu'il faut faire une révolution mais il faut que le gouvernement comprenne qu'on en a marre." Le maire promet de s'investir jusqu'à la fin de son mandat pour sa commune et ses habitants.