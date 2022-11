"Tu vas la fermer !" : fin de séance tendue à l'Assemblée nationale ce jeudi soir

Quentin De Groeve / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

"Tu vas la fermer !", a lancé ce jeudi soir dans l'hémicycle le député de Guadeloupe Olivier Serva (groupe Libertés et Territoires), à un autre député, de Renaissance, qui l'interpellait pendant son intervention. Les élus ultra-marins des différents bancs de l'Assemblée étaient venus en nombre, pour soutenir la proposition de loi de la France Insoumise, qui demande de réintégrer le personnel soignant non-vacciné contre le Covid-19, pour y pallier les pénuries d'effectifs.

ⓘ Publicité

Olivier Serva a dénoncé les techniques employées par la majorité présidentielle pour ralentir les débats. "Vous utilisez des subterfuges petits, comme vos idéaux, vous salissez la démocratie avec vos bassesses, vous êtes minoritaires, acceptez-le", a-t-il déclaré. Il a notamment fait référence au "mépris du gouvernement" à l'égard de la situation des établissements de santé dans leurs territoires. "Chez nous, ceux qui ont un schéma vaccinal complet, c'est moins de 20 %", a lancé l'un des députés ultra-marin. "Des gens sont en train de mourir chez nous sur des brancards, nous n'acceptons pas que les députés de La République en marche avec leurs sourires narquois ou que M. Véran avec son arrogance légendaire viennent nous mépriser", a tempêté le député de Martinique Jean-Philippe Nilor (LFI).

"Un niveau de tension jamais vu en 12 ans"

À coups de demandes de suspensions de séance, de rappels aux règlements et de dépôts d'amendements en rafale, le camp présidentiel a compromis la tenue du vote sur ce texte en discussion, que les oppositions semblaient en mesure de pouvoir faire adopter, contre l'avis du gouvernement. Lors des nombreuses suspensions de séance, des éclats de voix entre députés étaient audibles dans les couloirs de l'Assemblée. Dépêché dans l'hémicycle, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a évoqué un "niveau de tension jamais vu en douze ans au Parlement". La cheffe de file des députés insoumis Mathilde Panot a estimé que l'exécutif avait "franchi une ligne rouge", en prenant part "à l'obstruction" lors de la niche parlementaire de la France Insoumise.

Le texte contre la corrida retiré

Plus tôt dans la journée, l'Assemblée nationale s'est prononcée en faveur de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution . Une ovation debout d'une large part de l'hémicycle a salué cette adoption par 337 voix contre 32, au terme d'un débat tendu avec la droite et l'extrême droite qui avaient déposé des centaines d'amendements. La route reste toutefois encore longue pour que cette inscription du droit à l'avortement dans la norme la plus élevée de l'ordre juridique soit effective, compte tenu notamment de l'aval indispensable du Sénat.

En revanche, à peine démarré, le débat enflammé sur la proposition d'interdiction de la corrida s'est arrêté net à l'Assemblée. Le député LFI Aymeric Caron a retiré son texte, en s'emportant contre les centaines d'amendements "d'obstruction". Il était "impossible" d'atteindre "un vote final dans les délais impartis, c'est-à-dire minuit", a justifié Aymeric Caron, lors de cette journée dédiée aux textes du groupe LFI. "Applaudissez, soyez fiers de vous", a-t-il ironisé, à l'adresse des élus favorables à la corrida, un sujet qui divise la plupart des groupes politiques. Aymeric Caron a promis de revenir avec une nouvelle "proposition de loi transpartisane" pour "abolir la corrida".