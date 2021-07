Tulle : la manifestation du collectif anti-pass sanitaire rassemble près de 700 personnes

Ce dimanche a Tulle près de 700 personnes ont gonflé les rang de la manifestation contre le pass sanitaire. Un rassemblement à l'initiative du collectif Corrèze Anti-pass sanitaire. Dans les rangs, on a pu voir des familles, des personnes âgées, des soignants, des chefs d'entreprises ou encore des travailleurs du BTP... Un cortège très hétéroclite.

Si les motivations sont variées, tous se rassemblent en opposition au pass sanitaire. Un moyen selon Agathe "pour permettre au système d'avoir une emprise sur les citoyens, les rendre dociles comme des moutons."

Manque de confiance dans les institutions, puissance des réseaux sociaux

Dans les rangs, les opposants au vaccin contre la Covid sont nombreux. Certains n'hésitent pas à le qualifier de "poison". Marie, elle, est plus mesurée. Elle n'est pas totalement contre le vaccin mais, comme tous, elle ne croit pas les chiffres avancées par le gouvernement pour garantir la sécurité et l'efficacité du vaccin : "Je n'ai pas confiance. Quand on utilise la peur pour nous imposer une politique cela m'inquiète. Je veux avoir plus d'informations."

Des informations que beaucoup disent trouver sur les réseaux sociaux. Au cours des prises de parole, on invite à rejoindre ces forums sur internet. "On peut y trouver toutes les informations utiles", assure un manifestant au micro qui défend son réseau "Citoyliens.fr" "On y met en commun publiquement tous ce que l'on pense du vaccin. Si on se rassemble tous, on peut se transmettre plus rapidement les informations."

Un collectif "apolitique"

Le mouvement et ses membres se définissent comme apolitique. Pourtant, le mouvement "Les Patriotes" de Florian Philippot, ancien numéro deux de Marine Le Pen, était bien visible ce dimanche à Tulle.

Le collectif "Corrèze anti-pass sanitaire" a vite demandé au parti politique de baisser ses pancartes durant le rassemblement. Dans le cortège, Thierry Dumas, représentant des patriote en Corrèze placé avec les membres de son groupe en queue de peloton, ne doute pas de son influence : "Il y a eu certes cet incident mais juste après plusieurs personnes sont venues nous voir pour nous soutenir et nous dire merci car, chez les Patriotes, on se bat depuis le début pour nos libertés."

Qu'importe leur couleur politique, tous en tout cas se promettent de ne rien lâcher et de continuer à se mobiliser face à ce pass sanitaire.