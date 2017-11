Tweet antisémite de Gérard Filoche : le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire

Le parquet de Paris a ouvert ce lundi une enquête prélminiaire à l'encontre de Gérard Filoche, membre du bureau national du Parti socialiste, à la suite d'un tweet jugé antisémite visant Emmanuel Macron.

Ce lundi, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire après que Gérard Filoche, membre du bureau national du Parti socialiste, a posté (puis retiré) sur Twitter une image à caractère antisémite visant Emmanuel Macron.

Cette enquête visant l'ancien inspecteur du travail, candidat déclaré (mais écarté) de la primaire de gauche, porte sur le motif de "provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée", et est confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP).

Gérard Filoche s'est excusé

Dans ce tweet, Gérard Filoche avait publié une image représentant Emmanuel Macron, bras tendu, muni d'un brassard semblable à celui des nazis, où la croix gammée était remplacée par un symbole du dollar ($), avec en arrière-plan les photos de Patrick Drahi, Jacob Rothschild et Jacques Attali, les drapeaux américain et israélien, et l'inscription "En marche vers le chaos mondial". Le montage est issu du site de l'essayiste d'extrême-droite Alain Soral.

Samedi, le Parti socialiste a annoncé qu'il engageait une procédure d'exclusion de Gérard Filoche après cette publication. L'intéressé s'est excusé, affirmant avoir retiré "aussitôt" l'image dès qu'il en a appris la provenance.