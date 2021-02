U dettu separatisimu... di Ghjacumu Fusina

Vogliu parlà d’una lege chì hè in appruntera da u guvernu è chì hè sempre in dibattitu à l’assemblea.

Hè stata prisentata da u ministru di a ghjustizia cum’è l’arma legislativa maestra pè mette à u passu e manufre islamiste chì, tuttognunu a sà oghje, ùn sò nè à prò di a pace generale nè à quella d’una sucetà di citatini ripublicani schietti in nisun locu. A speranza di u guvernu saria dunque di sculunnà ogni testa nimica piatta è d’impedisce cusì ogni persona o associu ch’ellu sia d’almanaccà in sottu qualchì attentatu. Vista cù oggettivi scritti chjari è netti pudia ancu esse accettata a famosa lege.

Invece hè pocu chjara nant’à e minuzie di u discorsu è mette in sottu u suspettu si pò dì nant’à tuttognunu, mandendu via tutta ombra di libertà individuale non solu d’agisce ma mancu di pensà. Hè cusì ch’elli a cummentanu d’altronde storichi è pulitologhi chì ùn si ponu negligentà à l’affuria. Un fussi chè pè a quistione cunnisciuta di a lingua corsa, ci hè da frasturnassi : in listessu modu, una lege di u 1992 pretendia chì di stabbilisce u francese da lingua unica, da luttà contru à l’invasione di l’inglese. Ma allora tandu, quand’ellu si parla di difende è sviluppà e lingue di e regioni senza fà ombra à u francese, cumu hè chì u guvernu vi oppone sempre quella beata lege di u 1992 ?

Ghjacumu Fusina