U Rinnovu vit ses dernières heures. Ce mouvement, né il y a tout juste 20 ans, va disparaitre ce dimanche à Corte pour laisser la place à un mouvement politique plus large baptisé Core in Fronte, du nom de la liste conduite par Paul-Félix Benedetti aux Territoriales de décembre dernier.

U Rinnovu a tenu sa dernière conférence de presse aujourd'hui à Bastia pour annoncer sa disparition. Le mouvement nationaliste s'appellera désormais Core in Fronte, du nom de la liste conduite par Paul-Félix Benedetti aux récentes Territoriales, liste qui avait obtenu près de 8000 voix et frôlé la barre des 7%. Le baptême aura lieu dimanche à Corte. L'objectif est de créer un "mouvement politique plus large" et "porter l'espérance de changement suscitée par Core in Fronte".

Au cours de cette conférence de presse, U Rinnovu s'est également adressé au président de la République. Dans un courrier, il demande à Emmanuel Macron d'appliquer à la Corse la même politique que pour la Nouvelle-Calédonie. Autrement dit, s'engager d'ici la fin du quinquennat, en 2022, sur un statut d'autonomie et un droit à l'autodétermination sur l'Indépendance à l'échéance 2032, ainsi que la libération de tous les prisonniers politiques.