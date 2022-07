"Uber Files": "Je me félicite de ce que j'ai fait" réagit Emmanuel Macron, balayant les critiques

En déplacement à Crolles (Isère), sur le site de ST Microelectronics, le président Emmanuel Macron a répondu aux critiques émises suite aux révélations des "Uber Files", cette enquête réalisée par la cellule investigation de Radio France et d'autres médias. Les documents révèlent notamment des échanges entre Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie de François Hollande (2014-2016), et Uber, qui cherchait à s'implanter en France. Ils montrent comment l'actuel président de la République a œuvré en coulisse pour la société américaine de VTC, qui tentait d’imposer une dérégulation du marché.

"Je me félicite de ce que j'ai fait", répond Emmanuel Macron

"Je suis très fier de ce que j’ai fait, j’ai aidé des entreprises, j’ai aidé des jeunes qui n’avaient pas d’emploi", a-t-il déclaré, interpellé par des journalistes, avant d'ajouter : "Je le referai demain et après-demain."

Le président de la République a aussi défendu son action depuis cette époque en vantant ses initiatives, en France et au niveau européen, pour réguler les plateformes numériques : "On est le premier pays qui a régulé les plateformes et ensuite on a poussé au niveau européen donc moi je suis extrêmement fier."

"Je conçois tout à fait qu’on veuille s’attaquer à ma pomme ça fait cinq ans et demi je suis habitué. Très sincèrement, comme disait l’un de mes prédécesseurs : “ça m’en touche une sans bouger l’autre", a-t-il conclu.

Yannick Jadot réclame une "loi de séparation des lobbys et de l’État"

Les révélations des "Uber files" ont suscité lundi de nombreuses réactions de leaders politiques et syndicaux. D'autres responsables politiques ont réagi ce mardi.

Interrogé par Libération, l'ex-candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot s'est dit "choqué mais pas surpris" par les révélations issues des "Uber files". "On sait combien le quinquennat précédent a été gangrené par les lobbys. Emmanuel Macron a gouverné avec et pour eux", a ajouté Yannick Jadot.

L'écologiste juge "urgent" de mettre en place une "grande loi de séparation des lobbys et de l’État".

François Ruffin : "Le lobby de Uber avec Macron, ce n'est pas fini"

"Là, on a, au fond, le sommet de l'iceberg qui apparaît dans ces Uber Files" et "maintenant, il s'agit de savoir en profondeur qu'est-ce que cela a eu comme conséquence", a déclaré François Ruffin, député La France insoumise (LFI), ce mardi sur France Inter.

Selon lui, le président de la République "devrait faire de lui-même" la transparence sur "les donateurs" de sa campagne de 2017. Parmi eux, "est-ce que l'on retrouve General Electric, est-ce qu'on retrouve McKinsey ? Est-ce qu'on retrouve BlackRock ? Est-ce que l'on retrouve Uber ?".

"Le lobby de Uber avec Macron, ce n'est pas fini, c'est au présent que ça continue de se dérouler", a aussi affirmé François Ruffin. "La Commission européenne, qui n'est pas connue pour ses avancées sociales, en a proposé une : que tous les travailleurs des plateformes soient considérés par présomption comme étant des salariés de Uber, Deliveroo et compagnie", a-t-il poursuivi.

"Une trahison" pour l'Union nationale des Taxis

"On a le sentiment qu'il y a eu trahison" a réagi de son côté, mardi sur franceinfo, Rachid Boudjema, taxi à Marseille et Président de l’Union nationale des Taxis. "On a le sentiment que le gouvernement de l'époque, notamment le ministre en question, a favorisé une entreprise étrangère au détriment de petites entreprises françaises", a ajouté Rachid Boudjema.

"Il faut qu'il y ait une enquête parlementaire voire une action en justice s'il y avait un délit de favoritisme", a réclamé le Président de l’Union nationale des Taxis.