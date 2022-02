Guerre en Ukraine : des rassemblements pour la paix ce vendredi à Nîmes et Alès

De nombreux rassemblements ou manifestations de soutien aux Ukrainiens ont lieu ce vendredi dans toute la France, après l'invasion russe en Ukraine. À Nîmes, le Parti communiste du Gard a été le premier à appeler à un rassemblement ce vendredi à partir de 17h30 devant la Maison Carrée, "pour un cessez-le-feu immédiat et des solutions de paix durable". Le Parti Socialiste, le PRG et EELV appellent également à se joindre à ce rassemblement. "_Nous exprimons notre solidarité avec le peuple ukrainien, notre espoir d'une paix retrouvée et d’une Europe qui joue tout son rôle pour rétablir le droit et la démocratie à l'est du continent dans le cadre de l’Organisation des Nations Unie_s. "

Un autre rassemblement est organisé ce vendredi à 18h devant la sous-préfecture d’Alès.

