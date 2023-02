Ukraine, flamme olympique, avenir politique : le maire de Dijon, François Rebsamen, fait le point

Ce vendredi 24 février, Place de la Libération à Dijon, le maire, François Rebsamen a accordé un court entretien à France Bleu Bourgogne.

ⓘ Publicité

Avenir politique incertain

Lors d'une réunion publique, jeudi 23 février, François Rebsamen, 71 ans, a confirmé qu'il ne sera pas candidat à un nouveau mandat à la tête de la ville de Dijon. Il passera donc la main en 2026. Mais ce vendredi 24 février, au micro de France Bleu Bourgogne, le maire de Dijon est devenu plus flou : "Je suis bien heureux là où je suis. On verra dans trois ans. On a le temps."

Peut-être que la ville de Dijon ne l'intéresse plus. En revanche, à la question sur une possible ambition de prendre la présidence de la métropole dijonnaise, il répète : "Vous verrez, vous verrez…"

La flamme olympique de passage à Dijon

Le maire de Dijon, François Rebsamen, a bien confirmé que la flamme olympique passera par Dijon. "Elle viendra, elle traversera la ville et elle restera, a-t-il annoncé. Nous sommes d'accord avec François Sauvadet", le président du conseil départemental de la Côte-d'Or.

Un question demeure : quand ? Pour l'instant, la date du passage de la flamme olympique à Dijon n'est pas connue.

Soutien culturel à l'Ukraine

François Rebsamen a aussi annoncé l'ouverture prochaine d'un "corner" d'une centaine de livres ukrainiens à la Bibliothèque de Dijon. La plupart sont des livres pour enfants. L'intérêt d'après le maire de Dijon : "Les petits Ukrainiens présents chez nous, ne doivent pas perdre contact avec leurs racines."

Le département de la Côte-d'Or compte encore 978 Ukrainiens sur son sol.