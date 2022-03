Ukraine : Hervé Morin, dénonce la "démission" des pays européens sur la question de la défense.

Hervé Morin, le conseiller économique de Valérie Pécresse est en loire-Atlantique ce mercredi pour un réunion publique. Interrogé sur France Bleu Loire Océan, l'ancien ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy a reconnu qu'Emmanuel Macron _"a fait le boulot"_sur la question du conflit en Ukraine.

La démission des pays européens

Pour Hervé Morin, "On est face à la folie paranoïaque d'un homme qui est Vladimir Poutine". L'ancien ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy estime qu'il y a aujourd'hui,"une vraie question de conscience des pays européens qui ont démissionné sur leur outil de défense, qui ont considéré que les États-Unis assuraient leur sécurité et qu'il n'avaient pas besoin de faire d'effort . On voit bien à travers cette crise que pour l'Europe, il y a un moment de vérité qui sera celui de se rééquiper et de se redoter d'un outil militaire capable de défendre nos valeurs et notre indépendance. Il y a deux pays en Europe qui se préoccupent de leur sécurité, qui ont un outil militaire, c'est la France et le Royaume-Uni".