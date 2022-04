Ukraine : "Il n'y a pas d'aides pour les familles d'accueil" déplore Hélène Granouillac de Terre Bleue

Deux mois après le début du conflit en Ukraine, certaines familles d'accueil peinent à financer leur foyer et la nourriture pour les réfugiés. Hélène Granouillac, de l'association niçoise Terre Bleue, qui vient en aide aux réfugiés depuis le début de la guerre, tire la sonnette d'alarme.

On parle de difficultés financières ?

Il semblerait qu'il y ait encore des besoins attendus. On nous a dit "on ne veut pas donner de pâtes à nos réfugiés, à nos déplacés, tous les jours. Quand on a des revenus relativement modestes, on n'y arrive pas." Donc, effectivement, ce n'est pas un sujet qui doit être tabou. Il faut vraiment l'aborder. Et comme vous l'avez évoqué, vu le nombre de réfugiés ici et la quantité qui est peut être à prévoir, il faut vraiment se préparer à peut-être étoffer l'offre et à soutenir autant qu'on le peut.

Il n'y a pas d'aides de l'État ?

À ma connaissance, pas d'aide financière. Non, il y a des prises en charge pour la scolarisation notamment. Il y avait des tickets, des bons pour les déplacements, pour de l'alimentaire. Mais autant que je sache, jusqu'à présent, non, pas d'aide.

Est-ce qu'il y a possibilité d'héberger des réfugiés dans des logements indépendants mis à disposition gratuitement aujourd'hui ?

On a eu des propositions dans ce sens, notamment des gens qui sont propriétaires de logements secondaires. En terme de droit immobilier, la question se pose en termes de baux, donc savoir combien ça peut durer aussi. La garantie aussi pour les propriétaires, il faut aussi le comprendre. On est dans une zone touristique tendue. Ce sont des questions qui sont réelles. Mais est-ce que la solidarité doit primer ? Il faut vraiment des questions de fond, sociétales, voire civilisationnelles.

Il faut réquisitionner des logements dormants (il y en a beaucoup sur la Côte d'Azur aujourd'hui) pour venir en aide aux réfugiés ?

Le terme réquisitionner me gêne un tout petit peu. Ça dépend de la typologie des personnes, mais peut être qu'il y a des biens. La question a été évoquée de biens appartenant à la communauté russe, bien que tous les Russes ne soient pas stigmatisés. Mais il faut effectivement se poser la question de l'origine et de là on va dire de la position de ces gens dans un échiquier, on va dire socioéconomique.