Guerre en Ukraine : la ville de Saint-Gilles va proposer un don de 5.000 euros au vote du Conseil municipal

Le nombre de réfugiés qui ont fui l'Ukraine depuis l'invasion par l'armée russe le 24 février a dépassé mardi les deux millions, selon le site internet du Haut-Commissariat aux réfugiés. Partout, à travers le monde, la solidarité s'organise. Dans le Gard, à Saint-Gilles, la Ville annonce ce mercredi qu'elle prévoit de faire un don de 5.000 euros. Cette décision sera soumise au vote du conseil municipal du 29 mars 2022. Si vous le pouvez, privilégiez les dons financiers, comme l’explique l’Association des Maires de France (AMF) : "les besoins des Ukrainiens se portent désormais prioritairement sur du matériel spécifique, tels que des médicaments et dispositifs médicaux de secours, ou des groupes électrogènes (…) Les dons financiers permettant d’acquérir ces matériels dont les particuliers ne disposent pas."

La commune appelle également les Saint-Gilloises et les Saint-Gillois à faire preuve de solidarité, en mobilisant leurs efforts de trois façons : en mettant à disposition un logement, en faisant un don financier ou en répondant à la collecte de denrées bien précises mise en place par la ville ces prochains jours. Aucun vêtement ne sera accepté.

Trois possibilités pour apporter son aide

- Proposer un hébergement pour réfugiés ukrainiens

La Préfecture du Gard recense les propositions d’aide et d’hébergement. Si vous êtes propriétaire d’un bien que vous pourriez mettre à disposition, merci de contacter secretariatdumaire@saint-gilles.fr en lui indiquant vos coordonnées complètes, l’adresse et les caractéristiques essentielles du bien (superficie, nombre de chambres, disponibilité, pour célibataire ? Famille avec enfants ? etc.) Vous pouvez également vous faire connaître sur https://parrainage.refugies.info/ (ou sur https://www.demarchessimplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine si vous êtes une association, une entreprise ou une collectivité).

- Faire un don financier

C’est grâce à ces financements que les ONG pourront apporter une aide d’envergure aux populations civiles bombardées par les militaires russes. La Ville de Saint-Gilles ne collectera pas les fonds, mais vous invite à faire confiance à des associations internationales reconnues du type Croix-Rouge, Médecins sans Frontières, l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNCHR), la protection civile (https://don.protection-civile.org) ou encore une association avec laquelle vous avez déjà fait œuvre de solidarité.

- Faire un don matériel

Afin de collecter le matériel nécessaire (hors vêtements) aux populations réfugiées, une permanence sera ouverte en salle polyvalente Robert-Marchand les jeudi 10/03 de 9h à midi, jeudi 17/03 de 9h à midi et le vendredi 18/03 de 14h à 18h.

Sur cette action, la Ville collectera uniquement les produits figurants sur la liste ci-dessous :

Logistique : lits de camp, sacs de couchage, couvertures de survie (pas de couverture tissu), matériel électrique (projecteurs, lumières, rallonges, générateurs)

Hygiène : gels & savons corps, dentifrices, brosses à dents, couches & lait maternisé, rasoirs, mousses à raser, protections périodiques

Secours : gants à usage unique, masques chirurgicaux, matériel de suture, blouses médicales, bandages élastiques, garrots, lecteurs à glycémie, pansements hémostatiques, pansements, solutions antiseptiques et matériel médical

Alimentaire : des boîtes de conserve en fer uniquement.

Attention, encore une fois, aucun vêtement ne sera accepté

Pour toute question concernant la situation de personnes liées à crise ukrainienne, la cellule d'urgence du quai d'Orsay est joignable via le numéro 01.43.17.53.53.