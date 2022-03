Guerre en Ukraine : le Secours Populaire des Alpes-Maritimes lance un appel aux dons financiers "durables"

Le patron du Secours Populaire, Jean Stellittano, était l'invité de France Bleu Azur ce lundi matin. Il appelle à mieux coordonner les dons. Il faut notamment des dons financiers et "dans la durée". La crise traversée par notre voisin ukrainien sera longue.

La solidarité envers l'Ukraine s'est fortement mise en route toute la semaine dernière : des initiatives un peu partout dans les Alpes-Maritimes ont fleuri et il faut le reconnaitre, de manière empirique. Alors aujourd'hui que fait-on ? Faut-il que chacun fasse sa collecte de son côté où faut-il organiser tout ça ? Le secrétaire départemental du Secours Populaire, Jean Stellittano, demande à ce que l'on soit plus organisé.

"On n'a pas besoin de vêtements, on a besoin de piles neuves, de conserves, il faut de l'eau aussi."

Les pays frontaliers (Pologne, Roumanie) peuvent aider en denrées. "Il vaut donc mieux avoir de l'argent et l'envoyer pour que la Pologne puisse acheter et aider au plus près des réfugiés."

L'expérience de la tempête Alex

Le Secours-Populaire 06 fait figure d'expert en la matière, deux ans après la tempête Alex : l'association a connu des opérations en terrain compliqué comme lors de la tempête où il fallait organiser l'aide massive.

"10% de la communauté ukrainienne française se trouve sur la Côte d'Azur."

Même si la guerre s'arrête demain, reconstruire un pays comme l'Ukraine prendra des années. Il faut donc une aide durable, insiste Jean Stellittano.