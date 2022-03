Ukraine : un rassemblement pour la paix à Clermont-Ferrand

Des anonymes, des représentants d'associations et de syndicats, et des anciens élus comme Michèle André étaient présents. "C'est terrible, ça touche tout le monde" s'insurge l'ancienne Secrétaire d'Etat aux droits des femmes. Des drapeaux jaune et bleu flottent devant la Préfecture. "C'est un clin d'œil de l'histoire" poursuit ce supporter de l'ASM plus habitué à venir fêter les victoires place de Jaude, mais qui avait tenu à être là.

Une semaine après un premier rassemblement, la mobilisation est toujours importante en Auvergne. Anastasia, une jeune russe, dit sa douleur, "j'ai de la famille en Russie, en Biélorussie et en Ukraine, c'est un déchirement du cœur, Poutine sort des lois comme des petits pains pour ceux qui s'opposent à cette guerre, ils risquent la prison, mais on va tout faire pour se battre et arrêter cette horreur, nous sommes pour la paix dans le monde, c'est très douloureux".

Un camion va partir dans les prochaines heures

Un peu plus loin, une future maman s'active. "Je remercie vraiment les auvergnats du fond du cœur, je suis fière d'eux" poursuit Ella Pratsovyta, interprète ukrainienne installée à Clermont-Ferrand. "L'Ukraine à besoin de tout le monde, c'est le seul pays qui résiste à ce tyran qui est malade de démence, mon message aujourd'hui c'est pour ces réfugiés apeurés qui vont arriver, et de savoir comment on va pouvoir les accueillir" s'inquiète la jeune femme avec des trémolos dans la voix. "Je ne sais pas ce qui va arriver pour ma famille, ma ville natale Jytomir est sous les bombes, depuis une semaine je ne dors pas, j'oublie de manger, mais de toute façon, on n'a pas la choix, on va tenir jusqu'au bout". Ella assure également la logistique pour acheminer les dons des Auvergnats en Ukraine. Un camion de 40 m3 avec des vivres et des vêtements va quitter Clermont-Ferrand dans les prochaines heures.