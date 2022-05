Ukraine : "une fierté" pour ce pilote de Rafale de Mont-de-Marsan de surveiller les frontières de l'Otan

Depuis le début de la guerre en Ukraine, des pilotes de la base aérienne de Mont-de-Marsan effectuent des missions de surveillance au niveau des frontières de l'Otan. Le but : s'assurer qu’aucun appareil hostile ne pénètre cette zone. Des missions épuisantes psychologiquement et physiquement.

Le lieutenant-colonel Cyril se bouche les oreilles sur la piste d'atterrissage, tellement le bruit des Rafale revenus de mission est assourdissant. Pilote de chasse depuis plus de dix ans à Mont-de-Marsan, directement formé aux Rafale, il est le commandant d'escadron du régiment de chasse 2/30 Normandie/Niémen. Depuis le début de la guerre, le lieutenant-colonel est amené à réaliser plusieurs missions de surveillance aux frontières de l'Otan. Des missions de plusieurs heures, seul dans son Rafale, afin de s'assurer qu'aucun appareil ne pénètre la zone.

France Bleu Gascogne : Quel est votre rôle au sein des missions de surveillance vers les frontières de l'Otan, notamment en Pologne ?

Le lieutenant-colonel Cyril : En tant que commandant de l'unité, c'est de m'assurer de la préparation de mon personnel, qu'il soit apte à mener les missions. C'est ce qu'on appelle "être au rendez-vous des opérations" et c'est ce qu'on a pu démontrer durant nos vols effectués en Pologne, aux frontières de l'Ukraine. Mon but est de m'assurer que les pilotes sont prêts à partir sur une décision politique. Et c'est ce qui s'est passé le 24 février dernier.

Justement, comment s'est passé pour vous ce 24 février dernier, jour de déclaration de guerre en Ukraine ?

Il faut bien savoir que nous étions en état d'alerte durant les semaines précédentes, ce qui nous a permis de nous préparer, aussi bien intellectuellement que personnellement, et partir au coup premier de sifflet pour cette mission. Les armées étaient prêtes à faire face au moindre événement dans cette situation. Au début, les missions étaient un peu plus denses qu'actuellement. Le nombre de missions n'est malheureusement pas classifié, mais cela a impliqué bon nombre de mes pilotes et de mon personnel du renseignement, qui ont dû travailler de jour comme de nuit. Et ça, c'est valable aussi pour nos personnels mécaniciens.

Combien de temps prend une mission ? A quoi cela ressemble ?

C'est une mission qui s'effectue à deux Rafale, un pilote par avion. Les deux appareils sont soutenus par un avion ravitailleur en vol qui, lui, est chargé de nous transférer du pétrole. Sur place, notre rôle, c'est celui de garde frontière. On est là pour s'assurer qu'il n'y ait aucune incursion dans l'espace aérien polonais, et ce grâce à nos radars et nos avions qui détectent les autres appareils. Ce sont des missions qui sont effectuées dans un cadre interallié, avec plusieurs nations, américaine, britannique ou encore polonaise. Tous ces moyens là, de jour comme de nuit, travaillent à sécuriser l'espace aérien sur le flanc ouest de l'Europe.

Et physiquement, comment cela se passe pour vous, seul dans votre Rafale pendant plusieurs heures ?

Ce sont des missions assez exigeantes. Comme vous pouvez vous imaginer, on passe à 8 heures de vol harnaché sur un siège éjectable. Ça impose des conditions de travail qui sont assez exigeantes parce qu'il faut savoir ménager son effort. On ne peut pas être sur huit heures concentré tout le temps. Il faut donc pouvoir tout simplement s'hydrater et manger. Et c'est justement parce qu'on s'entraîne régulièrement, qu'on fait beaucoup de vols en temps de paix, qu'on peut être apte à mener notre mission. C'est une responsabilité, mais c'est aussi une fierté parce que c'est l'aboutissement de tant d'années de travail. C'est de l'investissement, des sacrifices qui ont été faits. Pour nous, être au cœur de l'actualité donne un sens à tout l'investissement qu'on a pu consentir durant les dix dernières années.