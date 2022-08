Un "abruti" qui sera "viré du parti" : Louis Aliot réagit aux actes du suppléant du député RN de Dordogne

Lucas Broucq, le suppléant du député RN de Dordogne Serge Muller, a perturbé un rassemblement ukrainien à Bergerac mercredi 24 août en exhibant un drapeau pro-russe. Le vice-président du parti Louis Aliot le qualifie "d'abruti" et juge qu'il "n'a rien à faire en politique".

Lucas Broucq, le jeune suppléant du député RN de Bergerac Serge Muller, "sera viré" du Rassemblement national, a assuré Louis Aliot, vice-président du parti et candidat à la présidence lors du prochain congrès, ce jeudi 25 août sur le plateau de BFMTV. "C'est un exemple de débilité politique", ajoute le maire de Perpignan, qualifiant même le jeune homme "d'abruti".

La veille, Lucas Broucq a perturbé le rassemblement de familles ukrainiennes réfugiées organisé devant le palais de justice de Bergerac. Il a fait des tours de rond-point en voiture en exhibant un drapeau d'une république séparatiste pro-russe de l'Est de l'Ukraine. Selon des témoins, il aurait eu des gestes provoquants. Une enquête pour provocation à la haine ou à la violence a été ouverte à son encontre.

Pourquoi a-t-il alors été choisi comme suppléant de Serge Muller, un choix validé par le parti lors des investitures ? "Vous n'êtes pas dans la tête des gens", répond Louis Aliot, "vous pouvez choisir des gens qui ne se dévoilent pas, ça peut arriver. Quand on est capable de faire ça et qu'on est un responsable politique, je pense qu'on n'a plus rien à faire en politique."

Dans un communiqué publié tard le soir des faits, le député RN Serge Muller indique également : "Je saisis la commission de discipline du Rassemblement national, instance interne habilitée à prononcer des sanctions à l'égard d'un adhérent ayant eu un comportement contraire aux valeurs défendues par le parti". Un changement de ton par rapport à ses précédentes déclarations sur France Bleu Périgord où il disait "ne pas cautionner l'acte" mais trouvait qu'il s'agissait d'une "erreur de jeunesse".