VIDÉO - Un accueil mitigé pour Marine Le Pen après les violences urbaines à Alençon

Marine Le Pen s'est rendue au commissariat d'Alençon ce jeudi pour apporter son soutien aux policiers après les violences dans le quartier de Perseigne dans la nuit de mardi à mercredi. Une visite très courte et sans le chef de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP).

Moins de deux jours après les violences qui ont eu lieu dans le quartier de Perseigne à Alençon, Marine Le Pen a fait le déplacement pour apporter son soutien aux forces de l'ordre qui ont essuyé, avec les sapeurs-pompiers, des tirs de mortier.

La candidate du Rassemblement National à l'élection présidentielle de 2022 a passé à peine 10 minutes dans le commissariat de la ville. Une visite qui semble avoir pris de court les policiers puisque leur commissaire et chef de la DDSP de l'Orne n'a pas reçu la candidate. Il accompagnait dans le département la ministre Sophie Cluzel, elle aussi en déplacement.

Marine Le Pen dénonce un "laxisme" politique suite aux violences à Perseigne

"Pour nous c'est un échec total des gouvernements, un échec de toutes les politiques qui ont été mises en œuvre," a déclaré la candidate en sortant du commissariat.

Alors qu'on ignore encore l'identité des individus qui s'en sont pris aux forces de l'ordre à Perseigne, Marine Le Pen a fait le lien entre ces violences et l'immigration : "Il ne s'agit pas de stigmatiser, il s'agit de dire que l'immigration est un des développements essentiels de l'insécurité dans notre pays."

Sur place pourtant, un jeune homme originaire de Perseigne reproche à Marine Le Pen de stigmatiser le quartier et ses habitants. Pour Usuk, 16 ans, la candidate "met tout le monde dans le même panier, elle ne dit que du négatif sur Perseigne alors qu'il y a aussi du positif."

Quelques Alençonnais ont tenu à montrer leur opposition à la visite de la candidate RN

Simone Boisseau fait partie de l'association de gauche "Alternative citoyenne". A l'arrivée de la candidate, elle l'a interpellée : "On n'a pas besoin de vous ici !" Marine Le Pen lui a répondu de loin qu'elle était "partout chez [elle]". Pour Simone, cette visite est de la pure récupération politique. "Qu'est-ce qu'elle vient faire ?" interroge-t-elle, "elle ne va pas apporter de solution, elle vient juste se montrer." Environ 5 membres de cette association étaient sur place pour montrer leur mécontentement. D'autres Alençonnais ont fait de même. C'est le cas d'Ivanka qui estime que "ce n'est quand même pas normal qu'une personne politique qu'on n'a jamais vue, d'un coup elle débarque parce qu'elle est en campagne." "Moi ça me choque énormément," poursuit Ivanka, "c'est une personne qui divise notre pays et sème la haine." En tout, une dizaine de personnes a protesté contre cette visite.

Plusieurs Alençonnais ont voulu marquer leur opposition à la visite de Marine Le Pen au commissariat d'Alençon. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

D'autres passants se sont arrêtés devant le commissariat pour voir Marine Le Pen et ils sont plus modérés. "C'est encourageant," estime Sandrine qui regarde la scène de loin avec ses trois enfants, "du monde politique qui se manifeste, ça veut dire qu'ils s'intéressent à ce qu'il se passe dans les petites campagnes." Pour Jean-Jacques, c'est "très bien qu'elle défende les policiers" mais pour lui cette visite "ne va rien changer".

Après sa visite du commissariat, Marine Le Pen est directement repartie d'Alençon.