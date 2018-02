Marseille, France

C'est une petite phrase qui pourrait enflammer le conseil municipal de lundi prochain. Dans le journal la Provence de ce samedi, l'adjoint au sport de la ville de Marseille affirme à propos du nombre de piscines que "culturellement, dans les quartiers nord, on a moins envie d'aller nager que dans les quartiers sud".

50 % de piscines fermées selon Samia Ghali

Les propos de Richard Miron ont fait bondir Samia Ghali. "C'est une forme de racisme, dit la sénatrice socialiste des quartiers nord. On devrait avoir honte de tenir ce genre de propos quand on a 50 % de piscines à Marseille qui sont fermées."

Le député LREM Said Ahmada, élu lui aussi dans les quartiers nord, réagit son compte Twitter en interpellant l'adjoint au sport. : "Vos propos sont indignes d'un élu de la République".

Richard Miron maintient ses propos

Richard Miron persiste et signe. Sur France Bleu Provence, l'élu de Jean-Claude Gaudin affirme "ne rien regretter. C'est une réalité. Et je maintiens aussi qu'on joue plus au tennis dans les quartiers sud. Le politiquement correct, ça suffit".

Cette semaine, la chambre régionale de la cour des comptes a pointé une nouvelle fois le manque de piscine à Marseille dans un rapport qui sera examiné par le conseil municipal ce lundi. Elle dénonce notamment l’écart trop important entre le nombre de m2 de piscine disponible dans les quartiers Nord de la ville, 4,3 m2 pour 1.000 habitants, contre 7,5 m2 pour les quartiers Sud.