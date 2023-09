Un amendement du député d'Amboise Daniel Labaronne pour contrôler les niches fiscales, "ce n'est pas open-bar"

C'est un sujet qui revient régulièrement dans le débat public : les niches fiscales et sociales. Elles sont nombreuses, "plus de 400" selon le député Renaissance de la deuxième circonscription d'Indre-et-Loire Daniel Labaronne, qui a fait adopter lundi 25 septembre en commission des finances un amendement au projet de loi de finances qui contraindra le gouvernement à remettre un rapport au parlement sur les niches fiscales qui coûtent le plus à l'État.

ⓘ Publicité

"73 niches qui bénéficient à 100 bénéficiaires"

L'élu de la majorité regrette que certaines niches soient adoptées sans qu'il n'y ait de suivi par la suite, "vous en avez par exemple 73 qui bénéficient à 100 bénéficiaires, détaille-t-il, vous en avez 185 dont on ne connaît pas le nombre de bénéficiaires, et vous en avez certaines qui sont exotiques comme celle pour les sociétés qui acquièrent un simulateur d'aide pour l'apprentissage de la conduite… Qu'on m'explique pourquoi on a créé cette déduction d'impôt ?" Au-delà de l'intérêt ou non de la niche fiscale proprement dite, le député souhaite mieux encadrer les conditions d'utilisation, "de manière à ce que ça ne soit pas open-bar", c'est-à-dire qu'elle soit "bornée" dans le temps et qu'elle ne soit pas prolongée si l'enveloppe allouée au départ est atteinte, "le crédit d'impôt pour l'emploi d'une femme de ménage ou d'un jardinier a augmenté d'un milliard, et si ça se trouve, l'année prochaine, elle augmentera encore d'un milliard d'euros" illustre l'élu.

90 milliards d'euros de dépenses chaque année

Derrière ce texte, il y a la volonté de mieux contrôler les dépenses d'argent public, dans un contexte budgétaire contraint avec notamment une dette publique qui a franchi la barre des 3.000 milliards d'euros. "Je souhaite qu'on ait une approche beaucoup plus rigoureuse" plaide Daniel Labaronne, "avec de l'information sur le nombre de bénéficiaires, le montant et l'efficacité de telle ou telle niche pour que le parlement puisse, en étant pleinement informé, décider de sa poursuite ou de son arrêt. Ces dépenses coûtent quand même 90 milliards d'euros par an, sans compter les 80 milliards de niches sociales". Cet amendement sera débattu dans l'hémicycle ce mercredi 27 septembre.