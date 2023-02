Un an après le décès de son maire, Rezé rend un nouvel hommage à Hervé Neau

Des prises de parole, mais aussi des chants d'enfants retransmis via une bande-son, voilà notamment ce qui est prévu ce samedi 11 février, à partir de 11h30, parc de la Balinière, à Rezé, lors de l'hommage rendu à Hervé Neau, un an après sa disparition. Dans la nuit du 10 au 11 février 2022, celui qui avait été élu maire de Rezé en juillet 2020, mettait fin à ses jours à la mairie. Un geste désespéré après avoir reçu plusieurs courriers anonymes évoquant sa vie privée. Agnès Bourgeais, qui était son première adjointe et qui a été élue maire suite à ce drame , dira quelques mots lors de ce temps d'hommage au nom de la famille d'Hervé Neau.

Agnès Bourgeais, pour quelles raisons organiser ce temps-là un an après le décès d'Hervé Neau ?

C'était une volonté de l'équipe municipale et ça répond aussi à un besoin qu'on a pu sentir autour de nous, aussi bien des agents que des habitants et des habitantes. Pour nous, c'était très important. Pour montrer qu'on n'oublie pas. Le temps municipal a repris, la vie a repris, mais pour autant Hervé est avec nous. On avait construit le projet ensemble, et c'était très, très important pour nous de montrer qu'on ne l'oublie pas et qu'il est toujours là.

Concernant la population , on sent un certain besoin de montrer que, eux non plus, ils n'oublient pas et qu'Hervé était vraiment quelqu'un pour sa ville. On sait qu'il aimait sa ville, à quel point il avait marqué de sa patte sa ville : 38 ans d'enseignement, l'éducation populaire, l'AEPR (ndlr : club de foot présidé par la sœur d'Hervé Neau), etc. il était vraiment reconnu. La population a envie de lui rendre hommage.

Ce samedi, ce sont ses différentes manières de s'investir dans la commune qui seront évoquées.

C'est sur ça que l'on souhaite revenir, c'est pour cela qu'il y aura différentes interventions : la partie associative, la partie enseignant, la partie maire. Pour bien montrer toutes les facettes d'Hervé et à quel point il s'engageait pour ses concitoyennes et ses concitoyens. Il y aura aussi des chants, via une bande-son, de la chorale des enfants de l'école Château-Sud, pas là où il a enseigné, mais là où il a été scolarisé.

Au début du mois, le procureur de la République a indiqué que l'enquête sur le harcèlement subi par M.Neau, les courriers anonymes sur sa vie privée, cette enquête est au point mort, comment l'avez-vous accueilli ?

La police a fait son travail, ce n'est pas la question, ce n'est pas une polémique, vraiment, ils ont été au bout de l'enquête. Mais nous, on reste avec ces questions. Cela a été un choc pour l'équipe. On avait espoir -pas par esprit de vengeance, ce n'est pas la question - mais par espoir d'apaisement. Cela n'enlèvera pas la douleur. Quoi qu'il arrive, la douleur est là, mais on espère un apaisement, car c'est très particulier de savoir que ce ou ces corbeaux ne sont pas si loin de nous. On le sait, on le sait que ce sont des choses très personnelles et assez précises. Savoir qu'ils peuvent être autour de nous, qu'on peut les croiser, c'est quelque chose de très perturbant. Et c'est très douloureux de ne pas avoir cette réponse-là, de ne pas pouvoir tourner cette page.

"Il y avait une entreprise de destruction" - Agnès Bourgeais

Vous avez espoir qu'un jour il y aura cette réponse ?

On espère toujours. Un élément nouveau. Le procureur a parlé de l'imprimante à partir de laquelle les courriers ont été imprimés, ça peut prendre beaucoup de temps, mais oui, on a envie de garder cet espoir d'avoir cette réponse-là. En tout cas, il y avait une entreprise de destruction. Je ne peux pas dire exactement quelles étaient les intentions, mais il y avait une vraie entreprise de destruction. On ne pouvait pas toucher au maire, le maire était irréprochable (ndlr : l'enquête a permis d'écarter toute infraction ou délit imputable à Hervé Neau). On a cherché une faille chez l'homme. Comme tout à chacun, tout le monde a une faille, et c'est là-dessus, vraiment, c'était le détruire.

Il y a toujours cette colère en vous ?

Oui, bien sûr, parce qu'encore une fois, c'est certainement quelqu'un ou des gens proches. Avoir voulu détruire Hervé avec toute l'intégrité, tout ce qu'il faisait, non, on ne peut pas pardonner. Non. Mais, on espère avoir une réponse.

"La charge est énorme, mais la charge est belle"

Par la force des choses, vous avez endossé le rôle de maire il y a un an.

Pour moi, c'était alors totalement inconcevable d'arrêter. C'était très douloureux, mais cela aurait été trahir Hervé si on avait arrêté et ça je pense qu'au niveau de l'équipe municipale ça nous a portés. On l'a senti aussi au niveau des agents : arrêter ce qu'on avait construit ensemble, avec lui, non, ce n'était pas envisageable pour nous. On y croit à notre projet et on veut aller au bout pour les Rezéennes et les Rezéens qui nous ont élus. Ils croient aussi en notre projet. Tout abandonner dans des circonstances aussi dramatiques, cela aurait été nier tout ce qu'on a construit ensemble avec Hervé.

Je suis excessivement bien entourée. Il y a l'équipe municipale, tous les collaborateurs qui nous entourent et il y a les agents qui ont vraiment été d'une réactivité, d'une présence, d'une bienveillance qui vraiment nous ont portés. Les oppositions qui ont été de notre côté dans ce drame. Les élus aussi de la Métropole qui sont tous venus témoigner leur sympathie, leur encouragement, leur soutien. Et puis les habitants qui sont venus me remercier, ça, c'est toujours très étonnant.

La charge est énorme, mais la charge est belle. Le travail est passionnant. Se mettre au service d'une ville, c'est quelque chose qui nourrit tous les jours. Alors effectivement, c'est énorme, mais en même temps, c'est totalement prenant et on a envie d'y être tout le temps (sourire). Ce qui me plaît, c'est que j'ai l'impression de pouvoir réellement faire changer les choses, que les décisions prises - même si elles sont parfois compliquées, qu'il faut les assumer - au moins, on peut faire bouger les choses, avancer les choses. C'est vraiment très porteur.