Un an après son investiture, un anniversaire amer pour Emmanuel Macron

Entravé par la fronde des retraites et un gouvernement sans force de frappe, Emmanuel Macron apparait isolé sur tous les fronts, un an après son investiture. Depuis l'anniversaire de sa réélection le 24 avril, des rassemblements réunissant parfois plusieurs centaines de personnes ont lieu partout en France pour protester contre la politique de l'exécutif. Sur le terrain, les ministres sont accueillis par des concerts de casseroles et des sifflets.

Interviewé le 24 avril dans Le Parisien, le chef de l'État a promis de "se réengager dans le débat public", "partout", clarifier ce qui ne l'est pas. "Je continue moi à me battre pour que le pays avance", a-t-il défendu au sommet des pays de la mer du Nord à Ostende, en Belgique, consacré au développement de l'éolien en mer.

Opération de tractage et d'affichage

Hausses de salaires pour les enseignants , désertification médicale, réforme du lycée professionnel ... Déterminé à reprendre la main et à tourner la page des retraites, comme lors de la crise des Gilets jaunes durant son premier quinquennat, le chef de l'État enchaîne annonces et déclarations, sans convaincre. Selon un sondage ELABE pour BFMTV paru le 24 avril, seuls 26% des Français estiment "courageux" qu'il aille au contact direct des Français.

Le Président, qui se dit volontiers "plus Vulcain à la forge" que Jupiter tout puissant, reste aussi perçu comme "arrogant" ou "méprisant" par quelque 70% des Français, selon ce sondage. Avant, il passait pour le "président des riches", maintenant pour celui du "mépris", résume un cadre de la majorité auprès de l'AFP.

Après trois de mois de manifestations contre la réforme des retraites, l'heure n'est donc pas à la fête pour les militants qui prévoient une opération de tractage et d’affichage ce 7 mai, pour rappeler aux Français ce que l’exécutif a fait "pour nous" (c’est le slogan), en égrenant des mesures concrètes, comme le remboursement des frais d’optique ou le congé de paternité, qui ont changé la vie des citoyens.