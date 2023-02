Un an de guerre en Ukraine : "Toulouse va financer un centre de réfugiés" à Kiev

Ce vendredi 24 février 2023, un an après le début de la guerre en Ukraine, France Bleu Occitanie organise une matinale spéciale avec tous ceux qui œuvrent quotidiennement pour aider le peuple ukrainien toujours meurtri par les bombes de l'armée russe.

Un centre pour réfugiés financé à Kiev

Jean-Claude Dardelet, adjoint au maire de Toulouse chargé des questions internationales et des jumelages, était notre invité ce vendredi matin. Il nous a dit quelles initiatives ont été mises en place depuis un an, et notamment le financement par la Métropole d'un centre de refugiés à Kiev, la capitale ukrainienne avec laquelle Toulouse est jumelée depuis 1975.