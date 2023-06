Un an sans majorité absolue à l'Assemblée nationale : comment ont voté les députés corses ?

Un an de majorité relative à l'Assemblée nationale

Comment ont voté les quatre députés corses depuis l'élection de l'Assemblée nationale le 19 juin 2022 ?

ⓘ Publicité

Sans surprise, le groupe Horizons, membre de la coalition présidentielle, et présidé par Laurent Marcangeli, a voté l'ensemble des projets de loi présentés par le gouvernement.

L'ancien maire d'Ajaccio reconnait que l'absence de majorité absolue est parfois inconfortable, mais insiste sur l'effort fait pour obtenir des consensus avec les groupes d'opposition. Laurent Marcangeli cite par exemple sa proposition de loi sur la majorité numérique, adoptée à la quasi unanimité ou le rapport Colonna qui a reçu l'approbation de tous les membres de la commission, pourtant issus des différents groupes du Palais-Bourbon.

"IL N'A JAMAIS ÉTÉ QUESTION D'OPPOSITION SYSTÉMATIQUE", JEAN-FÉLIX ACQUAVIVA

Du côté du groupe LIOT dans lequel siègent les trois députés nationalistes, les votes ont été plus partagés. Et Ils se sont portés en faveur des projets du gouvernement dans 57 % des cas. Jean-Felix Acquaviva, député de la deuxième circonscription de la Haute-Corse, souligne qu'il n'a jamais été question d'opposition systématique et que l'absence de majorité absolue a changé la donne. Ainsi certains ministres approchent les groupes d'opposition avant même la présentation des textes afin de trouver des compromis, ce qui, selon l'élu nationaliste, peut être utile pour les dossiers concernant la Corse.

Le groupe LIOT s'est par ailleurs fait remarquer par son opposition farouche à la reforme des retraite. Sa motion de censure est celle qui a reçu le plus de voix, il ne lui en a manqué que 9 pour faire tomber le gouvernement.