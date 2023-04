Un appel à la mobilisation contre la venue d'Éric Zemmour à Nancy

La venue d'Éric Zemmour à Nancy suscite des remous. L'ancien candidat d'extrême droite à la présidentielle est invité à une séance de dédicaces par la librairie conservatrice "Les deux cités" ce mercredi 26 avril. Le commerce avait déjà fait venir le député européen Reconquête, Gilbert Collard, la semaine dernière.

En signe d'opposition, une vingtaine de partis politiques, de syndicats et d'associations appellent à un rassemblement devant la statue équestre de Jeanne d'Arc, rue d'Amerval, à 16h. La Ligue des Droits de l'Homme, ATTAC, le PCF, LFI, la CGT ou encore l'UNEF font partie des signataires.

"C'est extrêmement choquant"

La séance de dédicaces du polémiste d'extrême droite dérange profondément le Parti Communiste Français. "C'est extrêmement choquant parce que son discours divise la société, il pointe systématiquement du doigt nos concitoyens de confession musulmane", déplore Bora Yilmaz, secrétaire départemental du parti en Meurthe-et-Moselle.

La venue d'Eric Zemmour inquiète également le Parti Socialiste 54. "Je ressens de la stupeur et de la colère, j'ai la sensation qu'on vient souiller une ville qui se veut humaniste et tolérante, réagit Marie-José Amah, première secrétaire fédérale du PS. On est inquiets de voir que ses idées se diffusent dans la société".

La librairie répond aux attaques

Mais le gérant de librairie se défend et appelle au respect de la liberté d'expression. "En France, la liberté d'expression ne va que dans un seul sens en France, il y a des gens qu'on peut inviter et d'autres non, on le voit encore ici avec Éric Zemmour", peste Alexis Forget. "Une librairie se doit d'essayer de refléter la diversité politique, ajoute Anselme Boussuge, bénévole de la librairie. Éric Zemmour a énormément d'influence dans l'opinion publique française, c'est logique de l'inviter".

Des propos qui ne convainquent pas la première secrétaire fédérale du PS 54. "La liberté d'expression est un droit mais on ne peut pas émettre toutes les idées, certaines sont contraires à la loi, comme les idées racistes et homophobes", rétorque Marie-José Amah.

Le gérant de la librairie pointe également du doigt le manque d'ouverture d'esprit de ses détracteurs. "Je n'ai pas de problème avec le fait que Sandrine Rousseau soit invitée à Sciences Po Nancy, comme c'était le cas il y a quelques semaines, ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller manifester". Alexis Forget invite ses opposants à venir à la séance de dédicaces et, par la même occasion, à lire le livre d'Éric Zemmour.