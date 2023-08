Un appel à manifester en marge du déplacement d'Emmanuel Macron à Orange

Les syndicats et organisations de gauche appellent à se rassembler ce vendredi matin à Orange pendant la venue d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État est attendu à partir de 11h30 au lycée professionnel de l'Argensol avec le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, et la ministre déléguée à l'Enseignement et de la Formation professionnels, Carole Grandjean. Et une manifestation est prévue à partir de 10h45 devant la gare SNCF d'Orange, à un kilomètre environ du lycée.

"La venue du Président de la République à Orange ce 1er septembre sera l’occasion pour nous de lui répéter notre opposition à la réforme de la retraite à 64 ans. Non, c’est non !", indique le Parti communiste de Vaucluse dans un communiqué. Le parti de gauche dans le département dénonce de son côté "la destruction de l'enseignement professionnel par le projet d'Emmanuel Macron".

"Nous serons présents à ce rassemblement et appelons les Orangeois à y participer car la situation sociale en cette rentrée est préoccupante", indiquent également les élus d'opposition de gauche à la mairie d'Orange, qui listent "la hausse des fournitures scolaires de 11 %, les postes d’enseignants non pourvus, la hausse du prix de l’électricité de 10 %, l’essence qui repart à la hausse sans compter l’inflation sur les produits alimentaires".