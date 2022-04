Un appel au rassemblement en Dordogne pour "faire barrage à l'extrême droite"

Le Parti socialiste de la Dordogne appelle dans un communiqué à un "rassemblement pour faire barrage à l'extrême droite", ce mardi 19 avril à Périgueux, devant l'Arbre de la liberté place André Maurois. "Jamais, l'extrême droite n'aura été aussi proche d'accéder au pouvoir", écrit la fédération périgordine du parti, évoquant un "danger" et un "risque de désunion massive" si Marine Le Pen est élue le 24 avril au soir. Le parti appelle à une "mobilisation unitaire et la plus large possible".

Une manifestation pour l'instant esseulée

Au niveau national, des dizaines de manifestations sont prévues en France dès samedi 16 avril pour dire "non" à l'extrême droite, à huit jours du second tour de la présidentielle, à l'appel de nombreuses organisations et de syndicats dont la Ligue des droits de l'Homme, la CGT ou le Syndicat de la magistrature. En Dordogne pourtant, la section locale de la CGT disait jeudi à France Bleu Périgord ne pas avoir eu le temps de consulter ses adhérents, elle n'avait pour l'instant pas prévu de prendre part à une manifestation. Du côté du Parti communiste, une vingtaine de militants avaient prévu de monter à Paris manifester samedi, mais le PCF ne souhaite pas participer au rassemblement organisé par le PS.

Un tractage de la Ligue des droits de l'Homme

La Ligue des droits de l'homme de Dordogne va tracter samedi 16 avril sur le marché de Périgueux pour "appeller les gens à se positionner contre l'extrême droite", selon son président Franck Merlin-Anglade. Pour l'instant, l'association n'a pas prévu de participer au rassemblement du Parti socialiste. En Dordogne, le PS a recueilli seulement 2,17% des suffrages dimanche 10 avril au soir du premier tour.