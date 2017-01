Grande Région : l'obsession auvergnate de Laurent Wauquiez un an après la fusion

Soucieux de ne pas voir la Région pencher fort à l'est, Laurent Wauquiez s'est attaché à cultiver le "made in Auvergne" lors de sa première année de mandat. Il l'a clamé haut et fort en adressant ses vœux aux agents et aux partenaires institutionnels et économiques lundi à Clermont-Ferrand.

Rien de tel qu'un retour aux sources pour oublier l'échec. Laurent Wauquiez avait misé sur un come-back de Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République n'a pas passé le cap de la primaire. Un camouflet aux conséquences politiques certaines pour celui qui occupait un poste stratégique au sein de l'organigramme des Républicains il y a encore quelques semaines.

Je ne veux pas être ministre

En attendant de repartir à la conquête d'un destin national, même s'il clame ne pas vouloir redevenir ministre en cas de victoire de son camp à la présidentielle, le chef d'orchestre de Rhône-Alpes-Auvergne se concentre sur sa région. Et sur l'Auvergne en particulier. La présentation des vœux aux institutions a eu lieu ce lundi soir au Conseil Régional à Clermont-Ferrand. Un symbole.

Veiller sur l'Auvergne est une obsession

Perché sur une estrade dans le hall d'accueil abritant un maillot de l'ASM sur un buste de mannequin ou encore des boites de lentilles du Puy, Laurent Wauquiez a multiplié les clins d’œil auvergnats et les symboles de réussite, avant de tirer un premier bilan de son mandat sous forme de satisfecit. Entretien.