Il y a un an, on apprenait le décès de Valéry Giscard d'Estaing des suites du Covid. Ce jeudi, aux côtés d'autres dirigeants européens, Emmanuel Macron rendra hommage depuis le Parlement de Strasbourg à l'ancien président qui fut "l'un des bâtisseurs de l'Union".

Une "cérémonie d'hommage européen" à Strasbourg un an après la mort de Valéry Giscard d'Estaing

Le 10 décembre 2020 les chefs d'Etat et de gouvernement européens avait salué la mémoire de Valéry Giscard d'Estaing en ouverture du sommet de Bruxelles.

Le 2 décembre 2020, Valéry Giscard d'Estaing s'éteignait à l'âge de 94 ans, quelques jours plus tard, un hommage discret, selon ses instructions, était rendu à l'ancien président de la République française. Un an après, c'est au Parlement de Strasbourg que se tiendra ce jeudi une "cérémonie d'hommage européen" à Valéry Giscard d'Estaing, en présence de plusieurs dirigeants dont Emmanuel Macron. La cérémonie réunira également le président allemand Frank-Walter Steinmeier, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen Charles Michel ainsi que celui du Parlement européen David-Maria Sassoli.

L'Elysée veut, par cette cérémonie, rendre hommage à l'ancien président de la République qui a été, "l'un des bâtisseurs de l'Europe, a œuvré pour des étapes essentielles de sa construction - création du Conseil européen, élection du Parlement européen au suffrage universel direct, prémisses de l'union monétaire ou encore fondation de l'Agence spatiale européenne."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L’épouse de l’ancien président, Anne-Aymone Giscard d’Estaing, ainsi que des membres de sa famille seront présents pour cette cérémonie qui se tiendra de 11h00 à 12h30 dans l’hémicycle du Parlement européen. A 15h, une messe "in memoriam" sera célébrée en la cathédrale de Strasbourg par monseigneur Luc Ravel.

Un musée ou encore une avenue au nom de l'ancien président

Depuis son décès il y a un an, d'autres hommages posthumes ont été rendus à l'ancien président de la République. En mars dernier, le ministère de la Culture annonçait par exemple que le nom de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing serait désormais accolé à ceux des musées d'Orsay et de l'Orangerie. Une façon de saluer l'action de l'ancien chef d'Etat qui "avait œuvré avec détermination et engagement pour la naissance du musée" selon le ministère.

Le nom de l'ancien président de la République est désormais accolé à ceux des musées D'Orsay et de l'Orangerie. © Maxppp - Christophe Petit Tesson

Des municipalité ont également choisi de donner son nom à certaines de leurs voies, comme cette avenue Giscard d'Estaing à Amiens dans la Somme, ou encore une rue nom de l'ancien président à Châteauroux dans l'Indre. Enfin, un timbre commémoratif à son effigie a été imprimé et distribué en avant-première en novembre dernier à Chamalières dans le Puy-de-Dôme, ville dont Valéry Giscard d'Estaing a été maire.

à lire aussi VIDÉO - Valéry Giscard d’Estaing, un président auvergnat