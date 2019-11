Municipales à Marseille : les propositions des candidats sur le mal-logement

Un an après le drame de la rue d’Aubagne, France Bleu Provence donne la parole aux candidats et aux candidats potentiels à la mairie de Marseille. Ils exposent leurs propositions pour lutter contre l’habitat indigne dans la ville.

Marseille, France

Benoît Payan, liste d'union de la gauche "Printemps marseillais"

Pour le conseiller municipal PS de Marseille, il faut créer une "structure unique chargée du diagnostic". Selon lui, il est nécessaire que les propriétaires et les locataires à se manifester pour faire un diagnostic. "Cela nous permettrait d'avoir un recueil de données et d'avoir les premières alertes", estime l'élu.

Sébastien Barles, candidat Europe Ecologie Les Verts

Pour le candidat Europe Ecologie Les Verts à la mairie de Marseille, Sébastien Barles, "il y a nécessité d’avoir un vrai plan Marshall pour éradiquer le mal logement. C’est une question de volonté politique".

Une conférence citoyenne pour piloter un plan d'action

Une fois élu maire, il souhaite créer une opération d’intérêt national. Une manière d’impliquer l’État et les collectivités territoriales (région, département, métropole, etc.) Dans une opération d’intérêt national, les moyens et les opérateurs de l’État sont mis à disposition des collectivités. "Le but est de créer une conférence citoyenne pour piloter cette opération d’intérêt national", explique le candidat EELV. Un jury citoyen composé de 15 experts (associations, collectifs, urbanistes, etc.) et de 15 citoyens tirés au sort. "Cette conférence piloterait un plan de résorption du logement indigne".

Sébastien Barles veut aussi augmenter les moyens pour la surveillance de la dégradation de l’habitat à Marseille. Des moyens financiers, mais aussi humains, avec des agents formés à ces questions. "Les services techniques, d’hygiène et de sécurité ne sont pas peut-être assez formés aujourd’hui. L’idée, c’est d’avoir des agents spécialisés sur ces questions pour faire du repérage".

"Avec une vraie volonté politique, je pense qu’en 10 ans, on peut éradiquer complètement l’habitat indigne à Marseille".

Le candidat affiche également sa volonté de généraliser le permis de louer. Depuis le 15 octobre, une expérimentation est réalisée dans le quartier de Noailles. Pour les propriétaires qui souhaitent louer leur bien immobilier dans ce secteur, les services d’hygiène doivent d’abord inspecter les lieux avant de signer le bail avec le locataire. Si le logement n’est pas en état d’être loué, des travaux doivent être réalisés.

Yvon Berland, candidat à l'investiture LREM

Pour le président de l'université d'Aix-Marseille, il faut créer un service dédié au suivi de l’état des logements à la mairie. Un service en lien avec les services de l’État. "Il ne faut pas qu’il y ait une addition des personnes en charge de ce sujet sans qu’il y ait une vision globale, une vraie coordination", explique-t-il.

Stéphane Ravier, sénateur et candidat du Rassemblement national

Pour le sénateur du Rassemblement national, il y a un problème au niveau de la "prévention et de l’identification des logements indignes" à la mairie de Marseille. Le candidat souhaite augmenter le nombre d’agents en charge du logement et de mieux les former. "Il faut se doter d’un service compétent avec une équipe déterminée", lance-t-il.

À ce jour, il existe une opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) en centre-ville. Le candidat du Rassemblement national aimerait élargir cette OPAH à l’ensemble de la ville. Ce qui permettrait d’avoir un "diagnostic sur l’ensemble de la ville", d’après lui.

À suivre, les propositions de Samia Ghali, Michel Pinard, Saïd Ahamada.