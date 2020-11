Un an après le séisme du Teil, "toutes les écoles vont pouvoir rouvrir à la rentrée prochaine" promet le maire

C'était le 11 novembre 2019 à 11h52, un séisme de sept secondes dévaste plusieurs communes d'Ardèche et en particulier celle du Teil, située à l'épicentre. Un an après, que va devenir le Teil ? Où en sont les travaux ? Le maire Olivier Pévérelli fait le point sur France Bleu Drôme Ardèche.

Sept secondes qui ont tout changé. Sept secondes de séisme, d'une magnitude de 5,4 sur l'échelle de Richter, dévastaient le village du Teil et ses environs, il y a un an, le 11 novembre 2019. Ce mardi matin, dans le quartier de Mélas, le maire de la commune, Olivier Pévérelli, fait le tour

Quels sont les travaux qui ont commencé au Teil ?

Le maire du Teil, Olivier Pévérelli : La reconstruction a enfin démarré, notamment dans l’école de Mélas, avec un élèvement des gravas. Les travaux lourds vont commencer dans les jours qui viennent, idem pour l’école du centre où ça va commencer d’ici quelques semaines. Nous avons quasiment terminé les travaux dans l’ancien temple quartier Kléber qui est un lieu culturel. Il devrait rouvrir dans les trois mois qui viennent. Nous reprenons vie et c’est quand même une bonne nouvelle. Toutes les écoles vont pouvoir rouvrir à la rentrée prochaine en septembre 2021, ça fera deux ans certes, mais on avance !

L’église de Mélas a été très abîmée, que devient-elle ?

Le maire du Teil, Olivier Pévérelli : On ne sait pas du tout , un rapport d’expert dit qu’elle est très très endommagée. Toutes les voûtes se sont effondrées, les soubassements sont très endommagés, les piliers de l’église ont été sectionnés. Il y a un trait comme si ça avait été fait au laser. Il y a des dégâts très très importants et l’expert ne sait pas nous dire si les travaux de réhabilitation vont être suffisamment solides pour pouvoir rouvrir l’église. Nous sommes dans l'expectative et une décision devrait être prise dans les prochaine semaines. On va rencontrer la paroisse et l’évêché. C’est une décision qui sera prise collectivement.

Le sort de l'église de Mélas n'est pas encore scellé, les experts ne sont pas certains de pouvoir sauver l'édifice. © Radio France - Bastien Chapelle

Que veulent les habitants du Teil aujourd'hui ?

Le maire du Teil, Olivier Pévérelli : Après des ateliers, les habitants du Teil veulent des espaces verts, des arbres de partout, des lieux publics, des places... etc. Ils veulent que nous transformions la ville et c’est assez unanime. C’est aussi la situation sanitaire qui fait que les gens ont besoin d’avoir à proximité de chez eux des espaces verts. Bien entendu, on va reconstruire les quartiers avec ce que nous préconisent les Teillois, c’est pour eux que nous allons refaire la ville.

Quel est le calendrier des futurs travaux ?

Le maire du Teil, Olivier Pévérelli : C’est un livre blanc qu'on a devant nous, pas une page blanche, car il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de pages. Nous sommes sur une échéance au mois de décembre pour le centre-ville, puis, dans 3-4 mois, le reste de la ville. De toutes façons, il faut être lucide, la reconstruction va prendre des années.