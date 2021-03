Un an après les municipales 2020, le traumatisme reste entier à Saint-Brice-Courcelles

Il y a un an, le 15 mars 2020, le maire de Saint-Brice-Courcelles (Marne) était élu au premier tour des élections municipales avant de décéder quelques jours après du Covid-19. Un an après, la nouvelle maire tente de faire oublier le traumatisme.

Dans son bureau, à la mairie de Saint-Brice-Courcelles, la photo d'Alain Lescouet est juste derrière elle. C'est avec lui que l'actuelle maire Evelyne Quentin, élue en mai par le conseil municipal, a commencé sa vie politique il y a 20 ans c'est évidemment sur sa liste qu'elle était lors des élections municipales 2020. Alain Lescouet avait été réélu dès le premier tour le 15 mars, avec 77% des voix, avant de décéder du Covid-19 quelques jours plus tard le 27 mars.

Un an après, elle se souvient de ce premier tour organisé au tout début de la crise sanitaire. Certes il y avait du gel hydroalcoolique, des gants pour le dépouillement, mais tout le monde ne portait pas de masque en permanence. "Si on avait su où on allait, on aurait annulé les élections je pense mais on ne savait pas...", se désole Evelyne Quentin. Elle se souvient d'Alain Lescouet, très fatigué trois jours avant le premier tour, et puis le lendemain... le trou noir.

Après le premier tour, une semaine de grosse fatigue

"Je me sentais fatiguée, j'avais envie de me reposer, suis rentrée chez moi et je me suis pas relevée, j'ai dormi j'étais comateuse, je me suis relevé une semaine après, le monde s'est arrêté pendant une semaine et tout ça pour m'entendre dire Alain est à l'hôpital et puis un samedi matin Mr Lescouet est mort", raconte d'une voix grave Evelyne Quentin. C'est elle qui a repris le fauteuil, et elle reconnaît que ce n'est pas toujours simple : "Presque systématiquement on me dit et on me répète : Alain aurait fait comme ça, Alain aurait pu faire comme ça...".

Une organisation très différente pour les élections régionales et départementales

Et un après les élections municipales, elle réfléchit à une toute autre organisation pour les futures élections prévues en juin, les élections régionales et départementales. car le traumatisme de mars 2020 est encore là. Selon elle, les assesseurs ne vont pas "se bousculer au portillon" : "les bénévoles des bureaux de vote il va falloir les motiver, ils vont avoir en mémoire l'histoire des élections municipales où ils se sont retrouvés contaminés et le maire est décédé...".

Evelyne Quentin réfléchit à délocaliser les deux bureaux de vote dans le gymnase de la commune pour avoir un maximum d'espace et prendre dit elle le moins de risques possible. Mais selon la maire de Saint-Brice-Courcelles, avec ces élections de juin "on va au fiasco".