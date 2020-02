Un an après son départ, Bordeaux a tourné la page Alain Juppé

Un an après son départ pour le Conseil Constitutionnel, l'ancien maire de Bordeaux Alain Juppé se fait discret. D'abord surpris par sa décision, ses fidèles ont fini par tourner la page politique, en saluant les actions menées dans la ville. Comme les Bordelais.

Alain Juppé lors de son adieu aux Bordelais, le 7 mars 2019, aux côtés de sa femme Isabelle et de son successeur Nicolas Florian.

L'annonce de son départ pour le Conseil Constitutionnel, le 13 février 2019, avait fait l'effet d'un coup de tonnerre à Bordeaux. Pour ses fidèles, l'annonce avait été difficile à digérer après quasiment 25 ans à la tête de la ville. "On avait perdu notre leader (...) on est tellement surpris que la digestion se fait un petit peu après" confie Pierre Lothaire, adjoint à la mairie de Bordeaux.

"Il a décidé de partir de façon assez surprenante" poursuit Pierre Lothaire, qui admet avoir mis un peu de temps à l'accepter. "On ne l'a su qu'une heure avant ! J'ai été amer mais Alain Juppé reste un excellent souvenir de ma vie municipale." Une vie municipale bientôt terminée : comme d'autres figures de l'ère Juppé, tels Elizabeth Touton, Didier Cazabonne ou Michel Duchêne, Pierre Lothaire a décidé d'arrêter.

On n'oubliera jamais Alain Juppé à Bordeaux - Hugues Martin

Le retraité Hugues Martin, qui avait succédé à Alain Juppé à la mairie de Bordeaux entre 2004 et 2006, l'assure : "on n'oubliera jamais Alain Juppé à Bordeaux." Et de comparer l'ancien maire à son prédécesseur. "Il a marqué cette ville de son empreinte, une empreinte indélébile comme celle de Jacques Chaban-Delmas avant lui (...) ce sont deux hommes d’État qui ont façonné la ville."

Hugues Martin a travaillé avec Jacques Chaban-Delmas et Alain Juppé. © Radio France - Guillaume Drechsler

S'il parle de "vide affectif", pour Hugues Martin, "personne n'est irremplaçable (...) il a assumé sa succession, je crois et je l'espère, dans d'excellentes conditions (...) je suis convaincu que Nicolas Florian continuera son oeuvre."

"Aucun politicien ne me manque !"

A la question "Alain Juppé vous manque?" les Bordelais sont divisés. Certains ont du mal à s'habituer à Nicolas Florian, devenu maire après le départ de son mentor. "J'ai l'impression que je ne le vois pas beaucoup (...) je me demande quel est l'avenir de Bordeaux sans Alain Juppé" admet une habitante. "C'était une personne très connue, très abordable, je le voyais passer, parfois il s'arrêtait" ajoute une autre.

"Aucun politicien ne me manque !" s'amuse un Bordelais. "Personne n'est éternel....le jour où il ne sera plus là, les quais perdureront. Il n'a plus à venir à Bordeaux, sauf en touriste ou en simple habitant !"