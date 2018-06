Limoges, France

Après un an de mandat, quel bilan et quelles impressions pour les députés de la République en Marche ? Ils étaient 3 nouveaux venus en politique en Haute-Vienne, élus en juin 2017 après la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Dont Sophie Beaudouin-Hubière, députée de Limoges-St Léonard (1ère circonscription), à qui Jérôme Edant a posé 3 questions ce mercredi à 8h15.

Etes-vous une députée plus parisienne que haut-viennoise ?

Je dirais que non : je passe chaque semaine 4 jours en Haute-Vienne, et 3 jours à Paris Mes journées de lundi et vendredi, à Limoges sont entièrement consacrées aux rendez-vous. Et le samedi et le dimanche, je suis sur des manifestations diverses. Le territoire est vaste, et il faut aller partout !

Les élus, les électeurs disent souvent ne pas vous connaître, ne pas vous voir

Cela dépend de qui vous interrogez : ces derniers temps, beaucoup d'élus locaux qui n'appartiennent pas à ma famille politique ont été questionnés, et c'est le jeu de la critique... Et puis je reconnais un déficit de notoriété au départ et un besoin de me faire connaître. C'est un travail de longue haleine. Il faut aussi expliquer à tous les citoyens que lorsqu'ils nous voient quelque part, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous interpeller, à venir échanger. Il y a toujours cette barrière, alors que moi je suis friande de ces échanges.

Vous avez été élue dans le sillage d'Emmanuel Macron : est-ce que vous vous sentez redevable, et potentiellement "bridée" ?

Je ne me sens ni redevable, ni bridée, vis à vis d'Emmanuel Macron. En revanche, je sais quel est le programme que j'ai porté, et à ce programme-là, je suis loyale. La loyauté, c'est important, mais quand il y a des choses à dire, je les dis, j'ai toujours été un esprit libre et ça ne va pas changer.