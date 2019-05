Un atelier sur l'Union européenne à la maison d'arrêt d'Amiens

Amiens, France

Pour cette fois, les machines de musculation et le tapis de course ont été repoussés dans un coin du gymnase de la maison d'arrêt, une grande pièce aux murs jaunes, sans fenêtre. Une trentaine de détenus sont venus y passer un peu plus de deux heures ce jeudi matin, pour parler de l'Union européenne. Et certains d'entre eux envisagent maintenant de voter le 26 mai.

Reportage à la maison d'arrêt d'Amiens Copier

"J'ai fait des études commerce, et je trouve ça important de s'impliquer dans la vie des gens, du monde raconte Karim*, 19 ans. Mais je ne suis pas quelqu'un qui aime voter..." Beaucoup de ses co-détenus partagent son avis, lancent que "ça ne sert à rien". Certains ont déjà suivi des formations financées par l'Union européenne, ils savent que les crédits européens sont redistribués dans les 28 pays de l'Union.

Une affiche pour inciter les détenus à voter placardée sur un mur de la maison d'arrêt d'Amiens © Radio France - Axelle Labbé

Thierry*, 30 ans, est déçu par l'Europe Copier

Après ce moment d'échanges, l'heure est au bilan pour Hedia Nasraoui, la directrice du Centre Europe direct des Hauts-de-France : "Il y en a une dizaine qui ont envie de voter le 26 mai. C'est pas mal !"

Les détenus qui veulent effectivement voter pourront demander une permission de sortie, ou donner procuration à un proche. Ils pouvaient aussi renvoyer un formulaire avant fin mars pour voter par correspondance.

*NDLR : Tous les prénoms ont été changés pour respecter l'anonymat des détenus.