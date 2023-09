Un avion avec une banderole "Macron démission" a survolé Orléans cet après-midi

Il n'en est pas à son premier coup d'essai : David van Hemelryck a survolé le ciel blésois et orléanais ce samedi après-midi, avec son avion tirant une banderole où était écrit « destitution », la lettre « o » du mot ayant été remplacée par la silhouette de la tête d'Emmanuel Macron.

Il avait déjà revendiqué la même action fin juin au-dessus des plages de l’Occitanie, de la Vendée et de la Loire-Atlantique, puis fin août au-dessus des plages du Touquet, dans le Pas-de-Calais, ou encore mi-septembre à Marseille. David Van Hemelryck, qui demandait déjà en 2014 et et en 2015 la destitution de François Hollande avec le même procédé, est un soutien assumé d'Eric Zemmour et de son parti Reconquête, après avoir été militant de la Manif pour tous, candidat Debout la France aux législatives dans la 2ème circonscription du Loiret en 2017 (0,86% des voix) et, plus récemment, militant antivaccin lors de la crise du Covid.

Vérifications en cours sur la conformité du vol

La ville d’Orléans indique qu'elle a immédiatement demandé que le pilote "soit identifié et appréhendé au moment de son atterrissage". De son côté, sans confirmer l'interpellation, la préfecture du Loiret assure qu'elle a demandé aux services de sécurité police/gendarmerie de vérifier que le plan de vol était bien conforme à la règlementation en vigueur. Beaucoup d'Orléanais se sont en effet étonnés de voir un avion voler si bas au-dessus de la ville, en plein festival de Loire.